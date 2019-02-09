Историческая ошибка: крупный город в Украине хотят переименовать

Иллюстративное фото: (facebook.com/Херсон-аэропорт)

Писатель считает, что современное название Херсона – историческая ошибка

Известный украинский писатель Антон Санченко, который родился и вырос в Херсонской области, предложил изменить название Херсона на Севастополь. Свое предложение писатель связывает с фактом исторической ошибки, по которой Херсон был назван неправильно. Об этом сообщает издание "Гривна".

"Хотите сделать россиянам вынос мозга и парализовать 200-летние старания имперской пропаганды с графом Толстым в главе? Как известно, Херсон и Севастополь названы матушкой Екатериной. Именно так, в результате ошибки канцелярии, и отправки гонцов с грамотами о достойном наименования новых городов не туда. То есть Херсоном, как и требовала логика, должен был называться город у древнего греческого Херсонеса, а наш родной город, город Херсон должен был называться Севастополем", - отметил Санченко.

Также писатель отметил, что ожидает от украинского парламента достойного решения.

Интересно, что совершенно другое мнение выразил Дощечкин Владимир на сайте электронных петиций. 4 января житель Херсона попросил сменить название родного города на Корсунь. Он считает, что это название имеет огромное историческое значение для Украины.

"Прошу изменить греческое название украинского города Херсон, который был назван в честь Херсонеса, где крестился князь Владимир и откуда в Киев, в Десятинную церковь, он доставил мощи святого Климента и саркофаг, в котором был похоронен Ярослав Мудрый, на его настоящее старое летописное название - Корсунь. Это имеет огромное политическое и историческое значение для Украины. Наряду со становлением поместной украинской церкви это будет фактом восстановления исторической справедливости и придаст дополнительный импульс развитию исторической науки, а также поднимет статус города Херсон (Корсунь) и развития области как туристического центра", - считает Дощечкин и еще 118 человек.

Напомним, что недавно Верховная Рада утвердила решение о переименовании Днепропетровской области.

Ранее Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит переименование Кировоградской области.

Также сообщалось, что Филатов выступил против переименования Днепропетровской области.