В Италии проснулся вулкан-гигант Этна: зрелищные фото и видео

Пострадавших от выброса облака пепла нет

Крупнейший действующий вулкан в Европе Этна, который расположен на острове Сицилия в Италии, после двухмесячной паузы активизировался снова. Как передает Express в среду, 20 февраля, из-за выброса огромного облака пепла в аэропорту Катании было ограничена посадка самолетов, а граждан предупредили о задержках рейсов.

Отмечается, что соседние деревни были покрыты вулканическим пеплом.

В сети появились видео и фото проснувшегося "монстра".

Видео: twitter.com/DavidHe11952876

Сообщается, что вулкан активизировался рано утром 20 февраля.

"Тени и пыль (или пепел)", - вот как назвали стихию некоторые юзеры.

Фото: twitter.com/simoncarn

Высота горы Этна составляет 3 300 метров. Вулкан является крупнейшим действующим в Европе, с частыми извержениями, зарегистрированными в последние 2700 лет.

Видео: twitter.com/simoncarn

"Потрясающий снимок дымового шлейфа с чистым небом!" - подписал снимок один из пользователей сети. Автор удивительного фото - Франческо Агати.

Фото: twitter.com/StormchaserUKEU

Напомним, что в 24 декабря извержение знаменитого вулкана Этна привело к выбросу пепла и ряду землетрясений в регионе, а также вызвало частичное закрытие сицилийского воздушного пространства вокруг горы.

Вулканолог Борис Бенке заявил, что это было первое боковое извержение за последние 10 лет.

Фото: twitter.com/volcanohotspot

Вулкан Этна из-за своей активности был признан Вулканом десятилетия ООН.

Он расположен над сходящимся краем плиты между Африканской плитой и Евразийской плитой.

Фото: twitter.com/CopernicusEU

В 2013 году вулкан был добавлен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые выбраны по своему культурному, историческому, научному или другому значению.

Как сообщалось ранее, в Гватемале в ноябре начал извергаться вулкан Фуэго, в результате чего были эвакуированы 4 тыс. человек.

Также мы писали о том, что в начале октября на индонезийском острове Сулавеси, который пострадал от землетрясения, начал извергаться вулкан Сопутан.

Напомним, недавно эксперт из США Пол Макгуайр заявил, что обнаружил в Святом писании пророчество о конце света, которое может осуществиться в ближайшее время, поскольку уже сейчас Земля "бьется в конвульсиях" от причудливой погоды, экономических беспорядков и стихийных бедствий.