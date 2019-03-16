Иван Дзюба призывает к протестному голосованию на выборах

Академик Иван Дзюба высказал мнение относительно выборов

Буду голосовать за Петра Порошенко - академик НАН Украины, Герой Украины, известный интеллектуал и шестидесятник, легендарный Иван Дзюба. Он называет свое голосование за Порошенко "протестным". Почему? Объясняет в статье, опубликованной в газете "Украина молодая" 15 марта 2019 г.

"Сейчас мы видим, как против Петра Порошенко ополчились самые разнообразные политические авторитеты странного постсоветского пространства. Понятно: они против, потому что за свое кровное. Телеэкраны и сайты полны неистовой ненависти и бреда, в грязных волнах которой безнадежно утопают немногочисленные обломки четкой критики. В этих условиях хочется голосовать именно за Петра Порошенко. В порядке протеста против нагнетания безумства", - утверждает Иван Дзюба.

"И просчеты, и достижения мы видели в деятельности Президента Петра Порошенко. Мы видели, как за время независимости Украины наконец становились весомее достижения, укреплялась национальная государственность и очерчивалось магистральное направление движения: демократическая и европейская Украина. Это движение сейчас связано с именем Президента Порошенко. Поэтому, несмотря на критическое отношение к отдельным аспектам деятельности Президента (о чем приходилось и говорить, и писать), - на президентских выборах - 2019 голосовать за кандидатуру Петра Алексеевича Порошенко. И советую голосовать за него всем тем, кто хочет обнадеживающей перспективы для Украины. И пусть это будет наше яркое протестное голосование - против попыток дестабилизировать Украину, обратить ее с европейского пути, надругаться над ее дорогим нам имени", - утверждает академик Иван Дзюба.