Не тренди й не кількість: стилістка Крівіцька назвала головні правила формування базового гардеробу

Стильний гардероб не обов'язково складається з великої кількості дорогих або трендових речей . Значно важливіше розуміти, як вони працюють разом, що підкреслюють і яке враження створюють.

Styler з посиланням на допис стилістки Анастасії Крівіцької в Instagram розповідає, які правила допомагають їй дивитися на гардероб як на "цілісну систему".

Спочатку - власні пропорції, а вже потім тренди

Одна з найважливіших речей - знати свої пропорції та розуміти, що саме варто підкреслити в образі, де додати об'єму, а де, навпаки - збалансувати силует.Без цього навіть наймодніша річ може виглядати невдало. Адже тренд сам по собі не гарантує, що конкретна модель працюватиме саме у вашому образі.

Нову річ потрібно бачити в усьому гардеробі

Знайома ситуація: побачили красиву річ, вона сподобалася - і одразу купили. А вдома виникає питання: з чим її носити?

Крівіцька радить дивитися на покупки системно. Кожна нова річ має поєднуватися з тим, що вже є у гардеробі, а не існувати окремо від нього.

Так поступово формується гардероб, у якому речі можна комбінувати між собою, а не постійно докуповувати щось спеціально під одну покупку.

Найцікавіші образи народжуються на контрастах

Раніше могло здаватися логічним: класичні брюки - сорочка, спортивні штани - худі. Але сучасний стиль значною мірою будується саме на несподіваних поєднаннях.

Класичні речі можна міксувати зі спортивними, жіночні - з більш грубими, а розслаблені - зі структурованими. Саме такі контрасти часто роблять образ актуальним і додають йому характеру.

Одне взуття не може замінити весь гардероб

Взуття здатне кардинально змінити загальне враження від образу. Та сама комбінація речей може виглядати зовсім по-різному залежно від того, що на ногах.

Змінюється не лише настрій образу, а й візуальні пропорції. Тому покладатися на одну універсальну пару кедів для всього гардероба - не найкраща стратегія.

Зачіска теж працює на образ

Одяг - лише частина стилю. Зачіска може змінити характер усього образу: зробити його більш зібраним або розслабленим, жіночним чи, навпаки, гострим.

Тому під час створення образу варто враховувати не тільки речі, а й те, як вони поєднуються із зачіскою та загальним виглядом.

Аксесуари здатні зробити більше, ніж нова кофта

Сумка, ремінь, окуляри чи прикраси можуть суттєво змінити вже знайомий комплект.

Іноді для нового звучання образу не потрібна ще одна річ у шафі. Достатньо змінити аксесуари або додати деталь, яка розставить потрібні акценти.

Не варто вирішувати, що річ "не ваша", до примірки

Ще одне правило, яке змінило підхід стилістки до одягу - не відкидати річ лише через те, як вона виглядає на вішаку.

Навіть якщо модель спочатку здається дивною або "зовсім не моєю", після примірки враження може кардинально змінитися. Саме тому Крівіцька радить дозволяти собі експериментувати.

"Я за "системний" гардероб. Стиль - це більше, ніж просто одяг", - написала стилістка.