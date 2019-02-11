Избиение активистов в Киеве: флешмобы МВД, прогноз Яроша и альтернатива Корчинского

Фото: задержание активистов в Киеве (facebook.com/pg/gandziukgate)

Итоги скандального инцидента с "штурмом" управления полиции на Подоле

На выходных в Киеве разгорелся скандал с "попыткой штурма управления полиции" на Подоле активистами С14 и избиением силовиком лежащего человека во время задержания. После резонансной фразы правоохранителя в тот момент "Ложись, Бандера!" в сети появился новый флешмоб, который можно назвать извинениями высших чинов Министерства внутренних дел Украины.

На своих страницах в Instagram и Facebook шеф Нацполиции Сергей Князев, замглавы НПУ Александр Фацевич, руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый замначальника департамента Алексей Билошицкий, советник главы МВД Зорян Шкиряк и другие разместили посты с подписью "Я - бандеровец!"

Напомним, что начальник столичной полиции Андрей Крищенко также извинился за действия полицейского во время потасовки.

Скрин: instagram.com

Скрин: facebook.com

В частности, советник Авакова подчеркнул, что осуждает полицейского за фразу про бандеровцев, однако подверг критике и других участников конфликта - активистов.

"...Выводы каждый сделает сам. И мы также, безусловно. Спасибо за понимание. Объединимся ради сохранения государства! Слава Украине! Смерть врагам!" - написал Шкиряк.

Скрин: facebook.com/zoryan.zoryan

Нардеп, лидер движения "ДИЯ" Дмитрий Ярош призвал правоохранительные органы привлечь силовика к ответственности. Также он прокомментировал инцидент и указал на важность адекватной реакции руководства структуры на ситуацию.

"В любой структуре есть животные, которые против нации, государства, Бандеры.... Еще надо, по моим субъективным подсчетам, лет 10, чтобы ненавистники украинской государственности и агентура Кремля отошли из украинских силовых структур. Главное, чтобы реакция руководящих звеньев была украинской и адекватной угрозы. Потому что будет беда... Отмечу, что больше всего наслаждаются ситуацией Кремль и Путин. Для них - это маленькая победа. Мы же, украинцы, преодолеем и это препятствие. Не забывайте, что у нас война с Московией... И они снова готовятся в ближайшее время атаковать Украину. Победа будет за нами!" - написал он.

Скрин: facebook.com/dyastrub

Тем временем к флешмобу присоединились и другие украинцы, не связанные с МВД. Соответствующие посты в сети размещают волонтеры и деятели культуры.

В то же время лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский опубликовал видеообращение, в котором высказал собственную оценку инцидента с избиением активистов и реакцию полиции на ситуацию. В частности, он подверг критике флешмоб полиции "Я Бандера" и предложил альтернативный - под названием "Ударь меня по голове".

По его мнению, нынешняя акция в соцсети является попыткой "замылить глаза" обществу.

Националист отметил, что реформа правоохранительных органов была проведена косметически, и что "беркутовцы" просто сменили название с милиции на полицию. Корчинский настоятельно рекомендует Авакову, Князеву и Крищенко снять виновных в громкой ситуации силовиков с должностей и продолжить "кадровые вопросы" далее.

Видео: facebook.com/korchynskyi

Известный волонтер Роман Синицын в своем Facebook написал гневный пост касательно действий полицейского, которому принадлежит скандальная фраза. Также он объявил о начале кампании по сбору информации о правоохранителях, которые избили активистов.

"500 долларов американских за этого у**ана "я свой, я с роззыска". ФИО, должность, домашний адрес, семья. По пятьдесят за каждого беркутенка из ППОП киевского, кто там принимал участие. ФИО, должность, домашний адрес, семья", – говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/romabra

Также он опубликовал фото и видео с потасовки и задержания активистов.

Фото и видео: facebook.com/romabra

Нужно сказать, что Генпрокуратура уже возбудила производства о превышении полномочий сотрудниками столичной полиции и по факту избиения лежащего человека во время задержания на Подоле готовится подозрение.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook проинформировал, что личность силовика, который бил лежащего человека ногами и кричал про Бандеру установлена.

"Извинения руководства Нацполиции перед обществом были правильными и своевременными", - добави он.

Скрин: facebook.com/LlutsenkoYuri

Видео: YouTube / Полиция Киева

Как сообщалось, 9 февраля возле Подольского райотдела полиции в Киев правоохранители задержали около 40 человек при попытке "штурма управление полиции". В результате потасовки 3 силовиков доставили в больницу - они получили химические ожоги глаз и дыхательных путей. В то же время 7 граждан обратились за помощью.

Правоохранители вынесли постановления об освобождении задержанных ранее активистов.

Также мы писали о том, что глава ГУ Нацполиции Киева Крищенко заявил, что полицейским, которые превысили свои служебные полномочия во время задержания активистов в Киеве, грозит до 8 лет тюремного заключения.