Избиение школьницы: появились подробности жестокой расправы

Видео: YouTube/Надзвичайні новини. ICTV

Во Львовской области в Золочеве 14-летнюю школьницу жестоко избили сверстницы за то, что она якобы отправила сообщение интимного характера одному парню. Об этом говорится в сюжете программы "Чрезвычайные новости".

Настю выманила на стадион ее лучшая подруга Кристина. Девушку уже ждали трое школьниц, которые начали избивать ее. Сначала ей давали пощечины, били по голове и таскали за волосы, а когда она упала то к избиению подключилась и ее подруга.

При этом на стадионе были и парни, которые просто наблюдали за всем и снимали на видео. Остановить издевательство над девушкой смог только случайный прохожий.

Бабушка пострадавшей рассказала, что когда Настя пришла домой, то ее куртка и джинсы были все в болоте. Кроме того, у девушки были разбиты очки.

"У нее был стресс, у нее была побита голова, у нее все было побито. Ухо, вы видели? У нее ухо все синее", - рассказала бабушка Насти.

Бабушка Насти решила, что оставлять все просто так не будет и накажет обидчиков своей внучки.

Сначала женщина отвела девочку к докторам. По предварительным данным у нее побои лица и сотрясение мозга, окончательный диагноз установит судебно-медицинская экспертиза.

Настя рассказала о конфликте между ей и девочками. По ее словам, все началось с сообщения парню по имени Андрей, которое якобы кто-то другой написал с ее телефона. И это очень разозлило подругу парня.

Полиция уже допросила всех четырех девочек и их родителей. Свою вину подростки признали, но только формально.

Родители хулиганок должны заплатить штраф, по 1 700 гривен с каждой семьи. А девочки должны будут отработать на воспитательных работах.

Напомним, что в Киеве водитель жестоко избил школьника из-за того, что получил в лобовое стекло снегом.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в селе Вишеньки ученица 9 класса избила школьницу из параллельного класса.