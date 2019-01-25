Одна била, другие снимали: под Киевом жестоко избили школьницу (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Инцидент произошел в селе Вишеньки Бориспольского района

В Киевской области в Бориспольском районе в селе Вишеньки ученица 9 класса избила школьницу с параллели. Соответствующее видео в пятницу, 25 января, было опубликовано в сети.

На ролике видно, как девочка бьет другую ногами по голове и таскает за волосы.

Агрессивного подростка пытается удержать парень, который стоит между подростками.

Само видео снимают другие девочки. Одна из них в духе "репортажа с места событий" говорит на камеру: "Как вы видете, сейчас будет стрелка", после чего они спешат снять избиение.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"После уроков они собрались компанией и пошли бить ту девочку. Одна била, остальные смеялись и снимали это все", - говорится в сообщении.

Также пользователь сети отметил, что в школу приезжала полиция, но обидчице ничего не сделали, она "ходит и ржет по школе".

"Ей наплевать", - добавил автор поста.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Пользователи сети возмущаются поведением подростков и призывают добаваться от полиции более деятельного участия:

"Самое отвратительное то, что эти малолетки думают, что это круто";

"Снять побои, написать заявление в полицию, предоставить видео как доказательство. А там и поведение подростка измениться, и родители обратят внимание на поведение своего драгоценного отпрыска";

"Сколько еще нужно по новостям показывать и во всех соц. сетях рассказывать, что бы до этих малолетних тварей доходило - родителям штраф выписать в тыщ. 30000 за действия их детей, или же посадить на лет 5, чтобы начали воспитывать как-то, нет слов, одни эмоции";

"Что же это за дети пошли. Откуда столько злости, ненависти и жестокости. Самое ужасное, что девочки... колония плачет"...

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

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