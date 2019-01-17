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Избиение школьника ради лайков: скандал в Бердянске получил продолжение

STYLERЖизнь    17.01.2019 - 22:36
Избиение школьника ради лайков: скандал в Бердянске получил продолжение
Фото: коллаж РБК-Украина

Родители пострадавшего собрались подать апелляцию

Восьмиклассника из Бердянска, который жестоко избил своего сверстника и снял об этом видеоролик ради реакции в Instagram, судья оставил на свободе под присмотром родителей. Об этом в четверг, 17 января, сообщает местное издание "Бердянск 24".

Подсудимому также запретили на 2 года покидать место проживания с 20:00 до 07:00.

Отметим, что инцидент произошел в сентябре прошлого года, а в декабре родственники "бойца" предложили родителям пострадавшего парня отказаться от претензий за 10 тысяч гривен

После побоев у мальчика диагностировали многочисленные травмы, в том числе ЧМТ и сотрясение мозга.

Также парню после издевательства пришлось перейти в другую школу.

Родители пострадавшего планируют подать на решение судьи Натальи Чертковой апелляцию - такое "наказание" после трехмесячного разбирательства они считают несправедливым.  

"Мы шокированы таким решениям суда, учитывая, что пришлось перенести нашему ребенку. Подсудимый подросток разве раньше не был под присмотром родителей? Какой результат этого присмотра? Он с толпой избивает детей и взрослых. Вся эта безнаказанность и ведет к таким массовым ужасным случаям, которые постоянно происходят по всей Украине. Одни бьют, другие подстрекают, третьи снимают видео", - негодует мама пострадавшего мальчика.

Как выяснилось, хулигана уличали в демонстративных избиениях детей еще и до этого случая. Более того, он принимал участие в нападениях на взрослых бездомных.

Как сообщалось ранее, недавно в центре Киева возле станции метро "Дворец Спорта" группа подростков погналась за мужчиной, сбила его с ног, напала и начала зверски избивать ногами. 

Также мы писали о том, что в городе Каховка Херсонской области одноклассники жестоко избили 12-летнего школьника.

Напомним, 16 января президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него. 

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