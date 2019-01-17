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Побиття школяра заради лайків: скандал в Бердянську отримав продовження

STYLERЖиття    17.01.2019 - 22:36
Побиття школяра заради лайків: скандал в Бердянську отримав продовження
Фото: колаж РБК-Україна

Батьки потерпілого зібралися подати апеляцію

Восьмикласника з Бердянська, який жорстоко побив свого однолітка і зняв про це відеоролик заради реакції в Instagram, суддя залишив на волі під наглядом батьків. Про це в четвер, 17 січня, повідомляє місцеве видання "Бердянськ 24".

Підсудному також заборонили на 2 роки покидати місце проживання з 20:00 до 07:00.

Зазначимо, що інцидент стався у вересні минулого року, а в грудні родичі "бійця" запропонували батькам потерпілого хлопця відмовитися від претензій за 10 тисяч гривень.

Після побоїв у хлопчика діагностували численні травми, у тому числі ЧМТ і струс мозку.

Також хлопцеві після знущання довелося перейти в іншу школу.

Батьки постраждалого планують подати на рішення судді Наталії Черткової апеляцію - таке "покарання" після тримісячного розгляду вони вважають несправедливим.

"Ми шоковані таким рішенням суду, враховуючи, що довелося перенести нашій дитині. Підсудний підліток хіба раніше не був під наглядом батьків? Який результат цього нагляду? Він з натовпом б'є дітей і дорослих. Вся ця безкарність і веде до таких масових жахливиї випадків, які постійно відбуваються по всій Україні. Одні б'ють, інші підбурюють, треті знімають відео", - обурюється мама постраждалого хлопчика.

Як з'ясувалося, хулігана викривали у демонстративних побиттях дітей ще й до цього випадку. Більше того, він брав участь у нападах на дорослих безхатьків.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в центрі Києва біля станції метро "Палац Спорту" група підлітків погналася за чоловіком, збила його з ніг, напала і почала по-звірячому бити ногами.

Також ми писали про те, що в місті Каховка Херсонської області однокласники жорстоко побили 12-річного школяра.

Нагадаємо, 16 січня президент України Петро Порошенко підписав законопроект №8584, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього.

Залишили дитину на кордоні: прикордонники розповіли, як було насправді "Ногами по печінці": у Києві група школярів жорстоко побила чоловіка (відео)
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