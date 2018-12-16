Предложили забрать заявление: новый виток скандала с избиением школьника в Бердянске

Коллаж РБК-Украина

Родители "бойца" пытались договориться с родителями потерпевшего

Родственники восьмиклассника из Бердянска, который жестоко избил сверстника ради видео в Instagram, предложили родителям пострадавшего парня 10 тыс. грн в обмен на отказ от претензий. Об этом пишет местное издание "Бердянск 24".

Отмечается, что на днях в суде были продемонстрированы видеодоказательства виновности малолетнего "бойца". На кадрах видно, как обвиняемый под малопонятным предлогом в присутствии толпы нанес другому восьмикласснику около 50-60 ударов руками и ногами.

Во время заседания мама подсудимого заверяла, что ее сын раскаивается, исправляется, но при этом упомянула о еще одном случае в детском саду.

Таким образом, не исключают журналисты, "исправляющийся" подросток, вероятно, напрямую причастен к недавнему групповому избиению бездомного в этом городе. Интересно, что этот эпизод случился уже после того, как стартовало указанное судебное разбирательство по делу о избиении подростка.

"Я не понимаю, в чем заключается исправление, раскаяние… Не было ни личных, ни публичных извинений. Видимо, это исправление замечаете только вы", - обратился к родителям обвиняемого отец пострадавшего ребенка.

Добавим, что на сегодняшний день жестокого школьника, который в течение трех лет издевался над своими сверстниками, хотят направить в исправительное учреждение сроком на 1 год.

Ранее мы писали о том, что в Днепре 15-летняя девушка била одноклассницу, заставляя встать ее на колени.