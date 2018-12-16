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Запропонували забрати заяву: новий виток скандалу з побиттям школяра в Бердянську

STYLERЖиття    16.12.2018 - 15:10
Запропонували забрати заяву: новий виток скандалу з побиттям школяра в Бердянську
Колаж РБК-Україна

Батьки "бійця" намагалися домовитися з батьками потерпілого

Родичі восьмикласника з Бердянська, який жорстоко побив однолітка заради відео в Instagram, запропонували батькам потерпілого хлопця 10 тис. грн в обмін на відмову від претензій. Про це пише місцеве видання "Бердянськ 24".

Наголошується, що днями в суді були продемонстровані відеодокази винності малолітнього "бійця". На кадрах видно, як обвинувачений під малозрозумілим приводом в присутності натовпу завдав іншому восьмикласникові близько 50-60 ударів руками і ногами.

Під час засідання мама підсудного запевняла, що її син кається, виправляється, але при цьому згадала про ще один випадок в дитячому саду.

Таким чином, не виключають журналісти, підліток, ймовірно, безпосередньо причетний до недавнього групового побиття бездомного в цьому місті. Цікаво, що цей епізод стався вже після того, як стартував зазначений судовий розгляд у справі про побиття підлітка.

"Я не розумію, в чому полягає виправлення, каяття... Не було ні особистих, ні публічних вибачень. Мабуть, це виправлення помічаєте тільки ви", - звернувся до батьків обвинуваченого батько постраждалого хлопця.

Додамо, що на сьогоднішній день жорстокого школяра, який протягом трьох років знущався над своїми однолітками, хочуть направити до виправної установи терміном на 1 рік.

Раніше ми писали про те, що в Дніпрі 15-річна дівчина била однокласницю, змушуючи встати на коліна.

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