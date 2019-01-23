В Тернополе отец избил свою малолетнюю дочь

Коллаж РБК-Украина

Медики диагностировали у ребенка сотрясение мозга

В Тернополе мужчина решил "повоспитывать" свою 8-летнюю дочь и она оказалась в реанимационном отделении больницы. Об этом пишет местное издание "Тернополяне".

Инцидент произошел во вторник вечером, 22 января. Перепуганные соседи услышали крики и плач девочки, поэтому позвонили сначала в полицию, а потом, когда выяснилось, что ребенку нужна помощь – медикам.

Выяснилось, что отец решил заняться воспитанием своей дочери-школьницы и поэтому решил преподать ей жесткий урок в виде избиения.

Медики диагностировали у девочки многочисленные синяки и гематомы, а также сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали в больницу и поместили в отделение реанимации. Сейчас ее состояние стабильное.

Где в этот момент находилась мать ребенка, а также другие обстоятельства инцидента, предстоит выяснить полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, в Запорожье разъяренная мать избивала сына ногами у всех на глазах.

В детской комнате Торгового Центра "Украина", что расположен в Запорожье, произошел вопиющий инцидент: неадекватная мать избила своего ребенка.

А также рассказывали о том, что женщина, избившая ребенка, оказалась известным блогером.

Неадекватная мать, избившая ногами ребенка в детской комнате в запорожском торгово-развлекательном центре, оказалась известным блогером. Более того, в своем микроблоге в Instagram она давала советы, как правильно воспитывать детей.