Давала советы о воспитании детей: женщина, избившая ребенка, оказалась известным блогером

Видео: YouTube/IPnews Новости Украины

Неадекватная мать, избившая ногами ребенка в детской комнате в запорожском торгово-развлекательном центре, оказалась известным блогером. Более того, в своем микроблоге в Instagram она давала советы, как правильно воспитывать детей. Об этом сообщил ресурс IPnews Новости Украины.

22 января "яжемать" выложила видеообращение в Instagram, в котором оправдалась за избиение. Она утверждает, что она хорошая мать, сама воспитывает детей, но... со всеми бывает.

"Если вы тот счастливый человек, который ни разу не накричал на своего ребенка, ни разу его не ударил, я склоняю перед вами колени, но я, к сожалению не такой человек. Я не такой человек, я могу накричать, дать по заднице, сделать замечание. Я такая, какая я есть", - сказала женщина.

Мать избитого мальчика говорит, что с ее ребенком, которого зовут Виталик, все в порядке - он без синяков, накормлен, ухожен, присмотрен.

Как выяснилось, у женщины двое сыновей: шести лет (избитый мальчик) и двух лет. В своем микроблоге она хвастается успехами сыновей и совместным времяпрепровождением. После видеообращения женщина удалила свой блог.

В пресс-службе патрульной полиции подтвердили, что очевидцы обратились в полицию, однако никаких заявлений не подавалось, конфликт разрешили на месте.

К слову, в деле об избиении учителя физкультуры неожиданный поворот - мама мальчика, из-за которого произошел инцидент, рассказала свою версию событий.

Напомним, в сети разгорелся скандал из-за предложения писательницы Ларисы Ницой называть "буллинг" "цькуванням".

Ранее мы также сообщали о том, что DZIDZIO наконец-то выписали из больницы после избиения.