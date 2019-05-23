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Избили метлой: киевские коммунальщики подрались с прохожими

STYLERЖизнь    23.05.2019 - 20:43
Избили метлой: киевские коммунальщики подрались с прохожими
Драка в Киеве - коммунальщики подрались с жителями Борщаговки (фото: коллаж РБК-Украина)

Драка в Киеве разгорелась среди белого дня

Драка в Киеве произошла между коммунальщиками и жителями столичной Борщаговки. Инцидент случился на перекрестке улиц Тулузы и Ромена Роллана в четверг, 23 мая. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, который также выложил соответствующее видео.

В ролике видно, что коммунальщики отбиваются от зачинщиков драки, используя при этом метлу, которая очень пригодилась при самообороне.

Стало известно, что работники проводили плановый ремонт асфальтового покрытия левой части дороги. Они огородили площадку и организовали движения по правой стороне. Молодые люди на автомобиле нарушили схему движения, игнорировали ограждение и грубо отреагировали на замечания работников.

После оскорблений в сторону коммунальщиков, молодые люди стали применять силу. Мастер участка вызвал полицию. Правоохранители прибыли на место. После выяснения обстоятельств мужчины были задержаны.

Драка в Киеве - коммунальщики подрались с жителями Борщаговки (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети также прокомментировали столичную драку.

  • Два чувака не могли найти закладку, потому что работники засыпали тайник скошенной травой. Что тут непонятно?!
  • Отбросы мешают людям убирать город, пожалуй, нравится жить в грязи. На общественные работы, суток на 15 на благоустройство улиц;

Избили метлой: киевские коммунальщики подрались с прохожими

Скриншот с Facebook

  • Боже, ну и убогие создания. Паршиво то, что такой генофонд остаётся в нашей стране, пока хорошие ребята гибнут;
  • Отметелили;

Избили метлой: киевские коммунальщики подрались с прохожими

Скриншот с Facebook

  • Спасибо автору, на славу посмеялся!
  • Метлу просто надо добыть в бою - ведь одна на всех.

Напомним, что подростки в Харькове устроили пьяный дебош ради лайков. Малолетние вандалы громили квартиры на камеру.

Ранее сообщалось о том, что в Ровно 30 мужчин устроили драку и стрельбу под школой.

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