Избили метлой: киевские коммунальщики подрались с прохожими

Драка в Киеве разгорелась среди белого дня
Драка в Киеве произошла между коммунальщиками и жителями столичной Борщаговки. Инцидент случился на перекрестке улиц Тулузы и Ромена Роллана в четверг, 23 мая. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, который также выложил соответствующее видео.
В ролике видно, что коммунальщики отбиваются от зачинщиков драки, используя при этом метлу, которая очень пригодилась при самообороне.
Стало известно, что работники проводили плановый ремонт асфальтового покрытия левой части дороги. Они огородили площадку и организовали движения по правой стороне. Молодые люди на автомобиле нарушили схему движения, игнорировали ограждение и грубо отреагировали на замечания работников.
После оскорблений в сторону коммунальщиков, молодые люди стали применять силу. Мастер участка вызвал полицию. Правоохранители прибыли на место. После выяснения обстоятельств мужчины были задержаны.
Драка в Киеве - коммунальщики подрались с жителями Борщаговки (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети также прокомментировали столичную драку.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
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