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Побили мітлою: київські комунальники побилися з перехожими

STYLERЖиття    23.05.2019 - 20:43
Побили мітлою: київські комунальники побилися з перехожими
Бійка у Києві - комунальники побилися з жителями Борщагівки (фото: колаж РБК-Україна)

Бійка у Києві розгорілася посеред білого дня

Бійка в Києві сталася між комунальниками та жителями столичної Борщагівки. Інцидент стався на перехресті вулиць Тулузи і Ромена Роллана у четвер, 23 травня. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook, який також виклав відповідне відео.

У ролику видно, що комунальники відбиваються від ініціаторів бійки, використовуючи при цьому мітлу, яка дуже знадобилася при самообороні.

Стало відомо, що працівники проводили плановий ремонт асфальтового покриття лівої частині дороги. Вони обгородили майданчик і організували рух по правій стороні. Молоді люди на автомобілі порушили схему руху, ігнорували огорожу і грубо відреагували на зауваження працівників.

Після образ у бік комунальників, молоді люди стали застосовувати силу. Майстер дільниці викликав поліцію. Правоохоронці прибули на місце. Після з'ясування обставин чоловіків було затримано.

Бійка в Києві - комунальники побилися з жителями Борщагівки (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі також прокоментували столичну бійку.

  • Два чувака не могли знайти закладку, тому що працівники засипали схованку скошеною травою. Що тут незрозуміло?!
  • Покидьки заважають людям прибирати місто, мабуть, подобається жити в бруді. На громадські роботи, на 15 діб на благоустрій вулиць;

Побили мітлою: київські комунальники побилися з перехожими

Скріншот з Facebook

  • Боже, ну й убогі створення. Погано те, що такий генофонд залишається в нашій країні, поки хороші хлопці гинуть;
  • Віддухопелили;

Побили мітлою: київські комунальники побилися з перехожими

Скріншот з Facebook

  • Спасибі автору, посміявся на славу!
  • Мітлу просто треба добути в бою - адже одна на всіх.

Нагадаємо, що підлітки у Харкові влаштували п'яний дебош заради лайків. Малолітні вандали громили квартири на камеру.

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