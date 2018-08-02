"Изгнали из региона население": сеть насмешили жалобы боевиков "ДНР"

Фото: facebook.com-abazia

Террористы недовольны тем, что люди уезжают с оккупированных территорий

Боевики "ДНР" пожаловались на то, что на оккупированном Донбассе не хватает обученных специалистов. Об этом рассказал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

Он опубликовал скриншот с сайта так называемого "Совета Министров ДНР". Там был опубликован материал, в котором Алексей Грановский (один из "министров") жалуется на то, что специалисты выехали с оккупированных территорий в 2014 году.

Скриншот (twitter.com/den_kazansky)

"Министр" ДНР Грановский жалуется, что специалисты-химики, работавшие на Стироле, уехали из "ДНР". Конечно, а что вы хотели? Чтобы люди впахивали на бандитов в резервации за 7000 рублей? "Освободители" изгнали из региона население, выжили специалистов. "ДНР" - проклятие Донбасса", – пишет Казанский.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Кстати, экс-силовик РФ рассказал об особенностях соседства с фейковыми республиками.

Экс-силовик, который пожелал остаться инкогнито, рассказал, что после создания так называемых республик, в регионе начался передел влияния. По его словам, "воров в законе" начали теснить новые, а со старой гвардией никто особо не считался. Большинство из них решили перебраться в Ростовскую область, а следом за ними побежали и проститутки.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне предложили жителям Донбасса "валить из РФ"

А также рассказали о том, до чего довели боевики оккупированный Луганск.

Герои, погибшие в июле 2018