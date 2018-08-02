"Вигнали з регіону населення": мережа насмішили скарги бойовиків "ДНР"

Фото: facebook.com-abazia

Терористи незадоволені тим, що люди їдуть з окупованих територій

Бойовики "ДНР" поскаржилися на те, що на окупованому Донбасі не вистачає кваліфікованих фахівців. Про це розповів журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

Він опублікував скріншот з сайту так званого "Ради Міністрів ДНР". Там було опубліковано матеріал, в якому Олексій Грановський (один з "міністрів") нарікає на те, що фахівці виїхали з окупованих територій в 2014 році.

Скріншот (twitter.com/den_kazansky)

"Міністр" ДНР Грановський скаржиться, що фахівці-хіміки, які працювали на Стиролі, поїхали з "ДНР". Звичайно, а що ви хотіли? Щоб люди впахивали на бандитів в резервації за 7000 рублів? "Визволителі" вигнали з регіону населення, вижили фахівців. "ДНР" - прокляття Донбасу", – пише Казанський.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

До речі, екс-силовик РФ розповів про особливості сусідства з фейковими республіками.

Екс-силовик, який побажав залишитися інкогніто, розповів, що після створення так званих республік, в регіоні почався переділ впливу. За його словами, "злодіїв у законі" почали тіснити нові, а зі старою гвардією ніхто особливо не зважав. Більшість з них вирішили перебратися в Ростовську область, а слідом за ними побігли і повії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни запропонували жителям Донбасу "валити з РФ"

А також розповіли про те, до чого довели бойовики окупований Луганськ.

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