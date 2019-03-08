Как изменилось питание в ВСУ: впечатляющие фото

Фото: Питание украинских военных (коллаж РБК-Украина)

Военный аналитик опубликовал статью о кардинальных изменениях в меню украинских защитников

В развитии украинской армии сделан еще один значительный шаг: стало известно, что в 2019 году все воинские части Вооруженных Сил Украины должны перейти на кардинально новую систему питания. К тому же, базовая зарплата военного с начала года выросла с 7 тысяч гривен до 10 тысяч гривен. Такие данные приводит в своей статье в издании "Новинарня" военный аналитик Геннадий Карпюк.

В статье он также подробно рассказал, как изменилось питание украинских военных за последнее время. Так, на новую систему питания перешли уже более 70 воинских частей в Украине, а это – около 40% от всего их количества. Однако новая система – это уже давно не эксперимент, а обычная практика, пишет военный эксперт.

Фото: Аналитик сравнил старое и новое меню военных (Геннадий Карпюк/Новинарня)

По словам военного аналитика, в сети публиковали множество негативных и часто манипулятивных новостей о том, каким ужасным является питание украинских военных. На самом же деле питание стало намного лучше, и ремонты в воинских частях происходят регулярно.

Тропические фрукты, молочные продукты и десерты, арбузы и даже дни национальных кухонь разных стран – это уже реальность украинской армии, пишет Геннадий Карпюк.

Он приводит цитату из интервью заведующего столовой 72-й механизированной бригады им. Черных запорожцев (Белая Церковь).

Фото: Питание украинских защитников изменилось кардинально (Геннадий Карпюк/Новинарня)

"Продуктов уже много, а изменения в технологические карты очень просто вносить. Прислушиваемся к пожеланиям личного состава и внедряем это в жизнь. Работать стало интересно. Когда было мало продуктов, а сегодня — 380 наименований, включительно с фруктами, десертами, йогуртами. Теперь можно показать свое умение”.

Тем временем в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде и в госпиталях недавно начали добавлять в меню военных ананасы, свежие овощи, йогурты, оливки и другие продукты, добавляет Геннадий.

К слову, кормят военных с соблюдением суточной калорийности (3500-6000 ккал) и дневной денежной нормы — 78,90 грн., что учитывая “десантную” надбавку.

Фото: В меню есть даже экзотические фрукты, а в столовых делают современные ремонты (Геннадий Карпюк/Новинарня)

Он рассказал и о "сухих" пайках, в которых теперь есть аж семь рационов. Даже есть специальный рацион для тех, кто не употребляет свинины из-за религиозных убеждений.

"В сухпаях могут быть одинаковые первые блюда (преимущество над зарубежными образцами), которых четыре, но вторые блюда, которых девять, обязательно разнятся. Все они достаточно быстро разогреваются", - пишет Геннадий.

"Напомню, что Министерство обороны отказалось от услуг фирм-аутсорсеров, которые раньше готовили еду для наших военных. Сейчас части уже сами нанимают поваров и закупают продукты. Результат — уже на столе в наших боевых бригадах", - говорит он.

Фото: В "сухих" пайках теперь есть семь рационов и даже отдельное меню для тех, кто не употребляет свинины (Геннадий Карпюк/Новинарня)

Также питание военных и особенно его качество регулярно проверяют. В частности, в прошлом году прошло почти 260 проверок качества продуктов в более двух сотнях воинских частей и учреждений, в частности и в районе ООС.

"Забраковали около 700 тонн опасной для употребления пищи. Часть этой работы проведена как реагирование на жалобы служивого люда", - добавил аналитик.

Любой военный, который имеет предложения или жалобы по вопросам вещевого, продовольственного обеспечения, может обратиться на “горячую линию” Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, пишет он.

Контакты - 0800-500539; (095) 911-05-69, dm0959110569@gmail.com

Напомним, ранее 84-летняя волонтер поразила сеть своим отношением к военным.

Также волонтер Наталья Юсупова призвала помочь украинским военным.

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