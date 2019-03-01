Помогите защитникам Украины: в Киев прибыл новый борт с ранеными

Украинским солдатам в госпитале Киева нужна помощь (коллаж РБК-Украина)

Для украинских солдат важна каждая гривна

В Киевский госпиталь прибыл борт с ранеными военными, пострадавшими в борьбе за Украину. С Днепра доставили несколько раненых и семь контуженных, пишет известный волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая) на своей Facebook-странице.

Наталья просит всех неравнодушных помочь поставить на ноги украинских бойцов. Они прибыли в военной форме, им выдали белье, футболки, штаны, кофты, куртки, но на всех, увы, не хватило, нужно делать новые закупки.

Также Юсупова просит сдать кровь - это можно сделать на территории госпиталя по адресу Госпитальная, 18, с 9:00 до 12:00 с понедельника по четверг.

Остальные потребности: йогурты, соки, колбаса, сыр, кофе, чай, сладкое и фрукты.

"Каждый день у нас уходит 20-30 питьевых йогуртов, соки, вода и что-то для перекуса. Этих позиций нам не хватает. Мы так же покупаем спорт костюмы, футболки, куртки, обувь, в этом ребята лежат в палатах и кто может, выходят на улицу. Медикаментами госпиталь обеспечивает, но если вдруг, что-то бывает нужно, волонтёры помогают приобрести", - пишет Юсупова.

Украинским солдатам в госпитале Киева нужна помощь (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Наталья Юсупова сообщает, что в травме сейчас лежат несколько человек с ампутацией и другими тяжелыми ранениями. За последнюю неделю волонтер первела на лечение и продукты 40 тысяч гривен.

Она благодарит всех, кто приходит, помогает, поскольку на фронте сейчас обострение, и госпиталь как никогда нуждается в помощи.

"Хочу сказать спасибо всем кто приходит, помогает, за каждую гривну спасибо! На фронте очередное обострение и каждый день есть раненые", - пишет она.

Контактный телефон для тех, кто хочет помочь: 067-309-88-99.

Помочь можно переводом на карту 4176490000090459 (Ветвицкая Наталья).

Украинским солдатам в госпитале Киева нужна помощь (скрин: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Ранее мы писали, что история 90-летней женщины-волонтера, встречающей украинских воинов на вокзале с угощеньями и отдающей все заработанные деньги на потребности армии, растрогала украинцев.

Также мы писали, что Наталья Юсупова предостерегла об аферистах, которые распространяют в соцсетях фото с раненными бойцами и просят о помощи.