Низкий поклон: 84-летняя волонтер поразила украинцев

84-летняя волонтер плетет сетки для украинской армии (коллаж РБК-Украина)

Волонтер хочет, чтобы наши ребята вернулись живыми и с победой

84-летняя волонтер Мария Федотовна помогает украинской армии. Она одна из тех женщин, что плетут маскировочные сетки для фронта, которые потом отправляют на Донбасс, пишет благотворительный фонд "Повернись живим".

Женщины-волонтерки творят камуфляжные "обереги" в самом центре Киева - в Музее истории Украины. Мария Федотовна нарезает ленты из камуфляжа и этим творит современную историю Украины.

Волонтер когда-то работала учительницей первых классов. Она пережила войну и очень хочет, чтобы наши защитники вернулись домой живыми и с победой.

84-летняя волонтер плетет сетки для украинской армии (фото: facebook.com/backandalive)

На фото перед Марией Федотовной лежит готовая "окопная" сетка шириной примерно 2 метра, предназначеная для того, чтобы скрыть передвижение наших бойцов от врага. Вскоре это произведение женщин-патриоток будет на передовой охранять наших защитников.

Пользователи сети в восторге от несгибаемости и выдержки этой героической женщины. Они оставили много восторженных комментариев под публикацией.

"Мария Федотовна, дай Бог вам здоровья! А нашим героям вернуться живыми в родной дом! Боженька, дай, чтобы война закончилась!" - пожелала Галина Пирч.

"Низкий поклон вам и большая благодарность от всей Украины, дай Бог вам крепкого здоровья на многая и благая лета..." - написала Olga Grechka.

"Какая подлость в мире, такие люди должны жить в счастливом обществе, a получается наоборот... У них не зажили раны еще со Второй мировой, и теперь снова..." - прокомментировала Евдокия Денисенко.

К слову, журналисты сделали фото, на котором видно, что террористы на Донбассе вывесили на своей позиции флаг СССР.

А также мы писали, что известный волонтер Наталья Юсупова просит помочь раненым, которые прибыли в Киевский госпиталь с Днепра.