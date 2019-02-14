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Изнасиловал и зарезал выпускницу: 16-летнего убийцу вывели на чистую воду

STYLERЖизнь    14.02.2019 - 13:47
Изнасиловал и зарезал выпускницу: 16-летнего убийцу вывели на чистую воду
Коллаж РБК-Украина

Следователи нашли доказательства в деле о зверском убийстве

Экспертиза смогла установить, кто же на самом деле убил 17-летнюю выпускницу Ирину Мукоид из села Вишнивец Тернопольской области. Об этом сообщает издание "Нарком".

Убийство выпускницы школы в поселке Вишнивец в 2017 году шокировало местных жителей. В течении долгого времени следователи не могли установить убийцу и версии просто множились в геометрической прогрессии. Одна из версий – Ирину Мукоид убили какие-то заезжие парни.

Якобы они подвезли девушку на черном джипе, а потом мертвую выбросили на ходу из машины. Нашелся свидетель, который видел, как девушку выбрасывали из джипа, но через несколько месяцев после трагедии, молодой парень оказался в психиатрической больнице, так как у него диагностировали серьезное заболевание психики.

Следующим подозреваемым стал мужчина из соседнего села, которого видели накануне с компанией возле автобусной остановки, где Ирина садилась в транспорт.

Около часу ночи Ирина позвонила родственнице и сообщила, что идет домой. Она с друзьями отмечала День города. Но дома она так и не появилась. Ее тело обнаружил на обочине дороги местный житель. При чем, как он сообщил, в 6 утра тела девушки еще не было, а в 6:40 она уже там появилась. Возле тела обнаружили окровавленный нож и личные вещи девушки.

Изнасиловал и зарезал выпускницу: 16-летнего убийцу вывели на чистую воду

Фото: Ирина Мукоид (nar.com.ua)

Экспертиза показала, что девушке нанесли три удара ножом в сердце, один из которых оказался смертельным. Кроме того, она была изнасилована, но уже после смерти. По словам судебных медиков, девушка умерла мгновенно – удары ножа пробили ей сердце и легкое.

В течении почти двух лет длилось следствие и благодаря ряду проведенных экспертиз, в том числе и молекулярной, было установлено, что настоящий убийца Ирины Мукоид – 16-летний подросток-инвалид Василий Гнатюк из соседнего села.

Впечатление жестокого убийцы Василий не производит – он выглядит пухленьким учеником средних классов школы. Однако характеристики, которые ему дали в учебном заведении, а также выводы психологов после допросов показали, что мальчик на самом деле лживый и жестокий преступник.

Изнасиловал и зарезал выпускницу: 16-летнего убийцу вывели на чистую воду

Фото: Василий Гнатюк (nar.com.ua)

В ту злополучную ночь Василий Гнатюк напал ночью на девушку, трижды ударил ее ножом, а когда она перестала дышать, сорвал с нее одежду и начал насиловать. Следствию еще предстоит выяснить, как труп попал на обочину и что стало причиной такого зверского преступления.

Гнатюк свою вину не признает, а его адвокаты требуют выпустить его под домашний арест или под залог. На данный момент он находится в следственном изоляторе.

Напомним, ранее мы писали о том, что адвокат пьяного водителя ошарашил заявлением и указал, что во всем виноваты родители.

А также рассказывали о том, что в деле о замерзшей студентке из Житомирской области новый поворот.

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