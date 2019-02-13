ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Виноваты родственники? В деле о замерзшей студентке новый поворот

STYLERЖизнь    13.02.2019 - 10:11

Видео: YouTube/"Говорит Украина"

В гибели студентки, которая замерзла в лесу под Житомиром, возможно виноват не водитель автобуса, а родственники. Такое мнение высказали украинцы после эфира передачи "Говорит Украина".

Выяснилось, что студентка Ирина Дворецкая после того, как вышла из автобуса, позвонила своей старшей сестре и сообщила, что она идет пешком по трассе, так как потеряла кошелек. Но или Дворецкая не сказала, насколько ситуация опасная, то ли сестра не поняла, насколько это серьезно, но после звонка сестра легла спать и тревожиться начала только рано утром. Еще через два часа она сообщила об исчезновении сестры отцу.

Отец объяснил, что ночью они не забеспокоились потому что Ирина, часто возвращалась домой за полночь.

В эфире передачи разгорелась жаркая дискуссия по поводу того, что родственники должны были сразу отреагировать и кинуться на помощь девушке.

В комментариях под видео украинцы высказали свое мнение по поводу данной ситуации. Мнения также разделились. Одни обвинили родственников в том, что они позволили молодой девушке ночью добираться пешком по трассе и ничего не сделали, чтобы ей помочь.

Другие же попытались родственников оправдать и объясняли, что Дворецкая скорее всего была уверенна в том, что дойдет самостоятельно, так как хорошо знает местность, поэтому помощи у сестры она не попросила.

Виноваты родственники? В деле о замерзшей студентке новый поворотВиноваты родственники? В деле о замерзшей студентке новый поворотВиноваты родственники? В деле о замерзшей студентке новый поворотВиноваты родственники? В деле о замерзшей студентке новый поворотВиноваты родственники? В деле о замерзшей студентке новый поворотВиноваты родственники? В деле о замерзшей студентке новый поворот

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы сообщали о том, что родственники погибшей студентки отчаялись и не верят, что водитель автобуса будет наказан.

А также рассказывали о том, что в полиции рассказали новые подробности гибели студентки в Житомирской области.

Прикинулась мертвой: подробности жуткого изнасилования студентки Замерзла в лесу: журналисты показали место гибели девушки и прошли по ее пути
Новости Украины морозыстудентка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь