Родители замерзшей девушки отчаялись: не верят, что водитель будет наказан

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Мама 21-летней Ирины Дворецкой не верит, что водителя накажут

Родители 21-летней студентки Ирины Дворецкой, которая 8 января замерзла в лесу в Житомирской области, отказываются общаться с журналистами - они просто отчаялись и не верят в справедливость. С мамой трагически погибшей девушки удалось пообщаться депутату Житомирского облсовета Елене Галагузе.

Фото: facebook.com/Olena Galaguza

Мама Ирины, Людмила Иосифовна находится в больнице в Олевске, из которой дочь должна была ее забрать в тот день. Она говорит, что водитель сказал Ирине выйти, именно он виновен в смерти ее девочки. А представитель перевозчика "РИМ"-Богдан утверждает, что родители не имеют претензий к водителю, он и дальше возит пассажиров.

Депутат требует у начальника ГУ полиции Житомирской области Вячеслава Печененко принять меры.

Скриншот поста: facebook.com/Olena Galaguza

Сестра девушки Наталья рассказывает, что Ирина звонила ей после того, как вышла из автобуса. Она сказала, что идет домой вдоль трассы. По словам Натальи, девушка была спокойна, и ни словом не обмолвилась о том, что ее высадили, ни о каких конфликтах с водителем не говорила.

Несмотря ни на что, сестра девушки не верит, что Ирина, спешившая к больной маме, могла по своей воле выйти из автобуса в четыре утра, чтобы вернуться обратно в село.

"Если бы она сказала, что находится так далеко, за ней бы тут же выехал отец или кто-то из родственников! Но Ира не сказала. Это был наш последний разговор", - рассказывает Наталья.

В полиции говорят, что все свидетели показывают - девушка вышла сама на остановке. Эту же версию озвучивает и водитель Олег Желинский. По его словам, Ирина вышла, когда водитель остановился, чтобы подобрать новых пассажиров.

"Подтверждения того, что в салоне автобуса был конфликт между ней и водителем автобуса, у нас в данное время нет, но эту информацию мы проверяем повторно", - утверждает пресс-секретарь ГУНП Житомирской области Алла Ващенко.

Напомним, 10 января труп замерзшей 21-летней студентки Новоград-Волынского медицинского колледжа обнаружил ее отец-лесник между селами Перга и Рудня-Хочинская. Она пыталась вернуться домой - туда нужно было пройти 5 километров. Сначала девушка шла по дороге, затем решила срезать через лес. Там она угодила в бобровую яму, где и умерла от переохлаждения.

Также Styler обратился за комментарием к главе столичной юстиции Станиславу Куценко с вопросом, какая ответственность может грозить водителю в случае, если его вина будет доказана.