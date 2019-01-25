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Водитель не виновен: полиция озвучила новую версию в деле о замерзшей студентке

STYLERЖизнь    25.01.2019 - 09:28

Видео: YouTube/ТСН

Олег Желинский, водитель автобуса Youtong, уверяет, что не виноват в смерти Ирины Дворецкой, которая замерзла в лесу 8 января. Он утверждает, что девушка вышла сама, когда водитель остановился на остановке и стал загружать вещи новых пассажиров. В полиции говорят, что слова водителя подтвердили все пассажиры.

Напомним, 10 января труп замерзшей 21-летней студентки Новоград-Волынского медицинского колледжа обнаружил ее отец-лесник между селами Перга и Рудня-Хочинская. Она пыталась вернуться домой - туда нужно было пройти 5 километров. Сначала девушка шла по дороге, затем решила срезать через лес. Там она угодила в бобровую яму, где и умерла от переохлаждения.

Водитель не виновен: полиция озвучила новую версию в деле о замерзшей студентке

Скриншот видео: YouTube/ТСН

Родственики девушки утверждают, что виновен водитель, который высадил девушку, потому что она не смогла заплатить 25 гривен. Односельчане также рассказывают, что по вине этого водителя ранее погибли женщина и девочка-подросток.

Юрист Олег Веремиенко утверждает, что Житомирская обласная прокуратура покрывает убийц Ирины Дворецкой.

Водитель не виновен: полиция озвучила новую версию в деле о замерзшей студентке

Скриншот поста: facebook.com/oleg.veremeenko

Прокомментировал инцидент и перевозчик "РИМ-Богдан", на которого работает Олег Желинский. Он утверждает, что к водителю никогда не было претензий, он много лет работает в компании. Пока что Желинский проходит, как свидетель, поэтому его не отстранили от выполнения служебных обязанностей.

По словам правоохранителей, они не имеют оснований для обвинения водителя, хотя смерть девушки и расследуется по статье "умышленное убийство". При этом они озвучивают версию, что девушка была пьяна и вышла сама на остановке.

Пресс-секретарь ГУНП Житомирской области Алла Ващенко утверждает, что если будут доказательства того, что водитель оставил девушку в опасности, они привлекут его к уголовной ответсвенности. Если вину Желинского докажут, его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в крупных городах вскоре исчезнут все маршрутки, а на их место выйдут автобусы "Неопланы".

Кстати, вчера в Киеве пьяный "отец семейства" пытался учинить расправу над своей женой и дочерью - вся квартира забрызгана кровью.

Также мы информировали, что дело Гандзюк получило новый поворот - по словам отца активистки, Екатерина была знакома с убийцей.

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