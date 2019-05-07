Известная украинская артистка вышла из комы: все подробности

Нина Кирсо вышла из комы, в которой она находилась с июня 2018 года. Первым новостью поделился друг певицы, музыкант Александр Керт. Об этом сообщают росСМИ.

При этом Керт рассказал, что состояние вокалистки группы "Фристайл" крайне тяжелое. Автор песен "Фристайл" Сергей Кузнецов также подтвердил, что Нина находится в очень тяжелом состоянии.

Нина Кирсо (фото: instagram.com/ninakirso)

"Нина уже 2-3 месяца назад начала открывать глаза. Глаза ее открыты и будто смотрят в никуда. И концентрации взгляда ни на чем нет. То есть, веки поднимаются сами по себе. Закрываются, потом снова поднимаются. Но назвать это приходом в себя ну никак нельзя. Потому что это не сознание", - рассказал Сергей Кузнецов.

Нина Кирсо (фото: instagram.com/ninakirso)

Напомним, что 1 июня 2018 года у Нины Кирсо случился инсульт. С того момента она находится в коме. 7 июля по настоянию родственников Нина была переведена из полтавской клиники в одну из киевских больниц. Родственники посчитали, что так у солистки группы "Фристайл" появится больше шансов на выздоровление.

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