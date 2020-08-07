Известный фотограф педофил годами промышлял по всей Украине: детали жуткого скандала

В Полтавской области поймали педофила фотографа (коллаж: РБК-Украина)

В Сумах поймали педофила из Полтавской области, который обещал девочках карьеру на ТВ

После того, как в Сумах задержали 31-летнего фотографа из Полтавской области, который надругался над 9-летней девочкой из Сумщины, выяснилось, что в "послужном списке" известного деятеля не один год преступной деятельности.

Жертвами "звездного" педофила становились дети с разных уголков Украины. Он вел активную жизнь в соцсетях, куда выкладывал селфи в украинскими селебретис. Детей же злоумышленник заманивал перспективой выгодно "пристроить" в шоу-бизнес.

Жители города, где живет фотограф, утверждают, что на детей он охотится - причем безнаказанно - последние лет 10, пишет Obozrevatel.

31 июля он приехал в Сумскую область и забрал 9-летнюю девочку, пообещав свозить в Макдональдс. С ребенком он познакомился в интернете и долго обрабатывал. Потом снял квартиру в Сумах, куда и привез жертву. О случившемся девочка рассказала родителям. Последние обратились в полицию. После чего от имени его жертвы переписывались уже правоохранители.

2 августа подозреваемого задержали. Теперь ему грозит 15 лет за решеткой. Под стражей он просидит следующие два месяца без права выйти под залог.

Как оказалось, 31-летнего фотографа зовут Валентин. Он житель города Горишние Плавни. В городе с 50 тысячами населения мужчину хорошо знают. Парень всегда был со странностями, рассказывают знакомые. Он увлекся фотографией, когда ему было лет 14.

Фотограф Валентин, который занимался растлением детей (фото: obozrevatel.com)

"Валик уже тогда называл себя фотографом и, к слову, делал неплохие фотосессии. Потом стал проситься снимать на всех городских выставках, активно "лез" в мэрию. Мол, приглашайте на мероприятия, а я бесплатно буду фотографировать. Это сейчас понятно, что ему нужны были знакомства, в том числе с большими людьми, нужно было прикрытие. А тогда мы удивлялись: Валик действительно никогда не брал деньги за свою работу, всех снимал бесплатно. Но человек же должен за что-то жить?!" - рассказала знакомая фотографа.

Странными были и другие моменты. Валентину всегда нравились девушки помладше. Когда в 18 лет он встречался с 15-летней подозрений особо это не вызывало. Далее парень "пошел на понижение". В 25 он уже засматривался на девочек лет 13-14. Причем все одного типажа - маленькие, худенькие и с короткими стрижками.

Местные жители рассказывают и о других подлостях "странного Валика". Кроме фотографий он предлагал также услуги мастера по компьютерам. Пока чинил технику, выискивал компромат, скачивал все тихонько, а потом шантажировал.

В Горишних Плавнях многие относились к Валентину, как к человеку со странностями. Но списывали на то, что он творческий, якобы снимает клипы, работает на телепроектах в Киеве. Он действительно пару раз работал на съемках, где делал селфи со звездами. В дальнейшем использовал снимки, чтобы заманивать девочек перспективой попасть на ТВ.

"Валентин потом показывал эти фотографии маленьким девочкам и говорил, что поможет им попасть на ТВ. Мне рассказывали, что даже привозил несколько групп в Киев", - рассказал знакомый Валентина.

Однажды фотограф нарвался на дочку "серьезного человека". Поговаривают, что съемками несовершеннолетних он промышлял давно. Валентин оборудовал на одной из квартир фотостудию, а потом на его соцстраницах стали появляться снимки девочек лет 11-14.

Когда же отец одной из девочек увидел довольно взрослые фото дочери, Валентину пришлось скрываться.

Рассказали и про еще один случай в Горишних Плавнях с девочкой лет 11-12. Мама юной модели нашла у нее взрослые фото. Девочка призналась, что делал ее друг фотограф Валик. Но когда он позвал девочку в Киев "на телешоу", мама категорически запретила. А подружка поехала, потом девочка поделилась: "Хорошо, что ты не поехала. Мы не успели на последний транспорт и Валик снял квартиру, он меня трогал".

Во всех случаях родители не обращались в полицию, ведь город маленький, и все очень боятся огласки.

Так было до тех пор, пока Валентин не приехал в Сумы и не снял квартиру для него и 9-летней девочки.

Ранее мы писали про жуткий случай в Сумах, после которого педофила-фотографа задержала полиция.

Также сообщалось, что на Запорожье разоблачили банду живодеров, которые снимали и продавали жуткие видео.