Какие цветы дарить разным знакам Зодиака, чтобы не пролететь

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Девам нельзя дарить гладиолусы, а Ракам - гвоздики

Подарки на 8 марта мечтают получить многие украинки и как показал опрос Styler, мужчины готовятся к празднику и отмечают, что обязательным атрибутом весеннего праздника должны стать цветы.

Астролог Ирма Звонарева рассказала, что при покупке цветов нужно учитывать знак зодиака женщины, чтобы не ошибиться и не преподнести тот букет, который может не понравиться. Она отметила, что цветы также уникальны, как и люди, и обладают собственной энергетикой, которая может повлиять на настроение и даже на самочувствие. Об этом пишет издание "КП в Украине"

"Выбирая цветы в подарок, нужно учитывать не только личные предпочтения получателя, но и цветочный гороскоп, который подскажет наиболее подходящие варианты. Помните, что правильно подобранный букет порадует обоих: и того, кому его подарят, и самого дарителя", - порекомендовала астролог.

Страстным Овнам подойдут цветы красного или ярко-оранжевого цвета. Это могут быть тюльпаны, красные розы, оранжевые герберы, лилии или георгины. Упаковка должная быть яркая и креативная.

Романтичным Тельцам стоит подарить корзинку из разноцветных роз или с ирисами. Эти женщины – эстеты и любят природу.

Творческим Близнецам подойдет мимоза или нарциссы. Сам букет должен быть легким и ярким. Не вздумайте дарить им орхидеи – эти цветы у Близнецов вызывают отторжение и внутренний протест.

Нарциссы (pixabay.com)

Чувственным Ракам понравится букет из белых лилий, тюльпанов или калл. Сам букет можно украсить сердечками. А вот пионы, гвоздики и мимозы Раков не обрадуют.

Львам понравятся благородные цветы в желтых оттенках. Подойдет букет гладиолусов или хризантем. Если хотите удивить – подарите букет подсолнухов. А вот ландыши, тюльпаны или гвоздики – табу.

Практичные Девы будут рады классическим цветочным букетам с белыми и голубыми цветами. Им подойдут розы, астры, пионы, мелкие гвоздики, мимозы и полевые цветы. А вот тигровые лилии или гладиолусы астрологи рекомендуют Девам не дарить.

Гербера (pixabay.com)

Весы любят изысканность и необычные сочетания, поэтому им понравится букеты из гардений, калл, орхидей или роз.

Страстные Скорпионы оценят яркие, но необычные букеты. Им подойдут фрезии, каллы или какие-нибудь тропические цветы. Сама композиция может быть выполнена в форме конуса или каскада, а цвета – желтые и бордово-красные.

Оптимистичные Стрельцы оценят ярко-фиолетовый крокус или букет из гербер. Упаковку лучше подобрать натуральную – рисовую бумагу или джут. Также представительницам этого знака понравиться пышный букет.

Козероги обрадуются гвоздикам, тюльпанам, хризантемам, гладиолусам и розам. Сам букет лучше украсить вьющимися растениями и зеленью. Цвета – белый и нежно-розовый.

Каллы (pixabay.com)

Неординарные Водолеи оценят букет из изогнутых линий, поэтому им подойдут каллы, орхидеи, стрелиции, протеи. Также их обрадуют и более традиционные букеты из нарциссов, тюльпанов и гиацинтов. Чем ярче расцветка – тем приятнее будет Водолею.

Для мечтательных Рыб стоит приобрести белые нарциссы или букет из мелких цветов альстромерии или азалий. Цвета – сиреневый, фиолетовый, голубой. А вот упаковку стоит взять попроще и без пафоса.

Видео: РБК-Украина

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы назвали самые популярные подарки на 8 марта.

А также рассказывали о том, во сколько украинцам обойдется 8 марта.