С какими трудностями в любви столкнутся знаки Зодиака: подробный прогноз

Любовный гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Астрологи советуют в этот день отвлечься от повседневной суеты и провести время с любимыми

Сегодня, 28 февраля, астрологи советуют быть осторожными, чтобы сохранить теплые отношения в вашей паре, прислушиваться к себе и партнеру, а также не бояться говорить о своих чувствам любимым людям. В этот день вас могут отвлекать проблемы на роботе или другие практичные дела. Звезды советуют найти время для любимого человека, несмотря на повседневную суматоху.

Овен

Вы будете настойчиво стремиться к прогрессу на любовном фронте, но внимательно следите за тем, чтобы не перегибать палку в этой жажде перемен. Вам явно не занимать положительной энергии и энтузиазма, но не забывайте сохранять чувство меры.

Телец

Если Вы хотите добиться положительных перемен в любви, то для этого Вам будет достаточно просто прислушаться к тому, что подсказывает Вам интуиция. Звезды говорят, что Вы наконец-то сумеете навести порядок в тех спутанных мыслях и чувствах, которые в последнее время сбивали Вас с толку в личной жизни.

Близнецы

Вы будете вынашивать ряд карьерных замыслов, которыми Вам захочется поделиться с любимым человеком. Но может случиться так, что Ваша половинка начнет настойчиво пытаться сделать вклад в Ваши профессиональные начинания. Поблагодарите ее за поддержку, но постарайтесь объяснить, что в некоторых вещах Вы предпочли бы действовать самостоятельно.

Рак

Вас или Вашу половинку могут поглотить карьерные начинания и практические обязанности иного характера, которые будут создавать ощутимую напряженность в ваших отношениях. Постарайтесь пересмотреть свой график таким образом, чтобы иметь возможность уделять друг другу время.

Лев

Большая часть Ваших мыслей будет посвящена стремлениям и затеям амурного характера, в связи с чем Вам будет трудно концентрироваться на своих повседневных практических делах. Составьте список дел, с которыми Вам необходимо разобраться, но не беритесь ни за какие новые стремления, а оставшуюся часть дня посвятите романтическому общению с партнером.

Дева

Если Вы давно не устраивали романтических сюрпризов своему партнеру, то сегодня Вам представится замечательная возможность это сделать. Вы будете преисполнены кипучей позитивной энергии и страсти - не допускайте, чтобы она пропадала впустую. Проявив воображение и креативность, Вы сумеете провести этот день так, чтобы он запомнился Вам на всю оставшуюся жизнь.

Любовный гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Весы

Сегодня Ваши мысли будут витать в облаках, и Вы будете пытаться найти способ привести свою жажду романтических приключений в соответствие со стремлением к эмоциональному спокойствию. Если Вы расскажете о своих сомнениях любимому человеку, он тоже сделает свой вклад в разрешение вашей дилеммы.

Скорпион

Обычно, когда Вы уделяете повышенное внимание своей личной жизни, это пагубно сказывается на Вашей карьере. Однако сегодня Вам не придется сталкиваться с этой проблемой. Отложите на время все свои профессиональные обязанности и проведите день в компании своего партнера.

Стрелец

Если Вы действительно хотите наполнить Ваши отношения с любимым человеком атмосферой романтики и страсти, Вы должны быть готовы рисковать. В итоге в Вашем общении с партнером установится поистине волшебная энергетика, и вы почувствуете, что просто без ума друг от друга.

Козерог

Сегодня Ваша половинка будет оказывать Вам всяческую поддержку, особенно если Вы захотите поделиться с ней своими мечтами и планами на будущее. Однако Вы будете понимать, что советы вашего любимого человека имеют не слишком большую ценность, так как несут в себе не конкретные советы, а просто желание поднять вам настроение.

Водолей

Если слова и обещания Вашей второй половинки расходятся с ее реальными действиями, открыто с ней это обсудите. Конечно, Вам потребуется незаурядное терпение, понимание и искренность, чтобы докопаться до источника проблемы, но в конечном счете затраченные усилия не пропадут даром.

Рыбы

В последнее время Вы проявляли выдержку и концентрацию на любовном фронте - и сегодня Вы почувствуете, что это начинает приносить Вам плоды. Продолжайте придерживаться избранной стратегии и осуществлять в ваших отношениях методичные перемены. В конечном счете эти небольшие подвижки обязательно приведут Вас к желаемому результату в личной жизни.

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