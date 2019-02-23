Капуста по 50 гривен, курица по 100: как изменились цены на продукты в Украине

Цены на продукты в Украине (коллаж РБК-Украина)

Капуста подорожала на более чем 88% от начальной стоимости

Цены на продукты в Украине с начала 2019 года до 22 февраля существенно изменились. Больше всего кошелек украинцев страдает от подорожания капусты, пшеничного хлеба и картофеля. Но есть и свои плюсы – значительно подешевело свинное и куриное мясо. Об этом свидетельствуют данные "Инфляционного барометра" за 22 февраля.

С начала года в Украине подешевели свинина и курятина, говядина – выросла в цене. Свинина подешевела на 5 грн – до 98,95 грн/кг, курятина – на 13 грн – до 98,92 грн/кг. Говядина выросла в цене на 8,6 грн – до 136,2 грн/кг. Другие продукты питания из перечня социальных существенно выросли в цене.

Цены на продукты в Украине январь-февраль 2019 (скриншот)

Капуста подорожала на 23 грн – до 49,2 грн/кг, что составляет 88,81% от начальной цены, хлеб пшеничный – на 4,5 грн – 18,31% от стоимости, до 31,9 грн/кг, колбасы – на 9,6 грн, в 182,4/кг. Незначительно, но подешевела мука – на 0,3 грн – до 13,7 грн/кг, яйца – на 0,9 грн – до 31,4 грн/десяток, масло – на 0,5 грн – до 35,7 грн/кг.

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