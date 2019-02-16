Подорожание в 4 раза: эксперты ошарашили прогнозом цен на продукты

Прогноз цен на продукты в Украине весной 2019 (коллаж РБК-Украина)

Стоимость "борщевого набора" в январе 2019 выросла на 34,5%, по сравнению с январем 2018-го

Цены на продукты в Украине за зиму 2019 года стали заоблачно высокими – некоторые овощи подорожали практически в 4 раза, а вот фрукты радуют низкой стоимостью. В 2019 также подешевели некоторые продукты первой необходимости – сахар и яйца. Остальные товары и услуги бьют по кошельку украинцев – рост цен на них за год составил от 2,5% до 28%, в сравнении с январем прошлого года. О том, сколько будут стоить продукты весной 2019 года рассказывает "Сегодня".

Причины роста

По подсчетам Госслужбы статистики, инфляция с января 2018 по январь 2019 года составила 9,2%. При этом, продукты подорожали в среднем на 7,9%. Стоимость "борщевого набора" шокировала покупателей: капуста стоит 12—15 грн/кг, картофель — 9—10, морковь и свекла — 9—12. Ровно год назад стоимость этих продуктов была меньше как минимум на 50%. Больше всего подорожал лук – в 4 раза. Сейчас его стоимость колеблется от 20 до 22 гривен за килограмм.

Цены на продукты в Украине в январе 2018 и 2019 года (инфографика)

Удар по кошельку "смягчили" цены на фрукты: яблоки стоят от 5-6 гривен за килограмм. Цитрусовые и бананы стоят на 8-12% дешевле, чем в прошлом году. К примеру, килограмм апельсинов можно найти по стоимости 25 гривен за килограмм (на 6 гривен меньше, чем в январе 2018 года). Цены на продукты в Украине в целом выросли, в особенности это заметно по овощам – их стоимость повысилась на 34,5%. Фрукты суммарно подешевели на 19,2%. На 12,6% снизилась цена на яйца. Экономист Иван Никитченко считает, что подорожание овощей связано с неурожаем.

"Не секрет, что яблок в прошлом году собрали много, а, например, лук не уродил, отсюда и изменение цен в разы, через год все может быть совсем по-другому, — говорит он.

Повышение стоимости алкогольных напитков и табачных изделий связано с увеличением акцизов.

"Намного подорожали алкоголь и табак (+18%) из-за повышения акцизов на них. Вклад в общую инфляцию внесло и 40%-е повышение цен на газ и почти 25%-е на коммунальные услуги", - отметил экономист.

Прогноз цен на продукты в Украине весной 2019

Экономисты и аграрии считают, что снижение цен на овощи, в том числе на "борщевой набор" ожидается не ранее, чем в конце апреля. Тогда на прилавках появятся молодые овощи.

"Причины традиционные: к весне предложение овощей все ниже, затраты на хранение все больше, так как хранилища надо обогревать, поэтому себестоимость продукции растет. Через месяц цены на морковь, свеклу, капусту, лук вырастут еще на 10—15%, или на 1,5—2 грн/кг. А вот картофель подешевеет уже в начале апреля, когда появится молодой картофель из Египта. Да и предложение по картошке увеличится, прежде всего на базарах. Урожай в прошлом году был хороший, и селяне, которые обеспечивают картофелем около 85% рынка, начнут массово продавать излишки. Поэтому килограмм реально будет купить даже по 5—6 грн. Яблоки, наоборот, подорожают в марте — апреле почти вдвое, так как украинские закончатся, а импорт будет зависеть от курса доллара, это 16—18 грн/ кг и более", — разъяснил эксперт Федор Рыбаков.

Напомним, что после новогоднего билетного коллапса УЗ готовит двойное подорожание билетов.

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