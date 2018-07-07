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Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию

STYLERLIFE        07.07.2018 - 19:31
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Согласно зарегистрированному законопроекту, педофилам грозит срок тюремного заключения до 20 лет

Новый законопроект, предложенный в Верховной Раде, предполагает увеличение срока тюремного заключения, а также химическую кастрацию за изнасилование детей. Об этом сообщает "Апостроф".

Предлагается радикально увеличить срок тюремного заключения за изнасилование детей: до 20 лет, без верхнего минимума наказания. На текущий момент педофилов сажают на срок от 7 до 15 лет, в зависимости от тяжести последствий для потерпевшего.

Также законопроект предполагает отобрать право условно-досрочного освобождения, хотя возможность досрочного освобождения сохраняется. Законопроект предполагает злоумышленнику, который был осужден сроком на 20 лет, альтернативу — химическая кастрация и 10 лет отбывания наказания в тюрьме строгого режима. "Добровольная мера медицинского характера" или так называемая "химическая кастрация" это такая процедура, предполагающая введение в кровь человека специальных химических соединений, которые угнетают половое влечение организма.

Химическая кастрация возможна после судебных разбирательств и экспертизы, по результатам которой принимается решение о целесообразности "добровольных мер медицинского характера". К слову, такой способ наказания педофилов распространен в США, Великобритании, России, Казахстане, Германии и других странах мира.

Кроме того, если осужденный повторно совершил аналогичное преступление, ему грозит пожизненное заключение. Также пожизненный срок предлагается давать за повторное "насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом" (ст. 153 УК Украины) вне зависимости от возраста пострадавшего. Современное законодательство предусматривает наказание за аналогичное преступление от 3 до 15 лет.

Напомним, что в Кривом Роге двое выходцев из Кавказского региона использовали свою четырехлетнюю дочь для создания порнографических видео.

Видео: video.rbc.ua

"Рано или поздно попробуешь": в Запорожье вычислили опасного педофила Под Днепром изверг изнасиловал 10-летнюю девочку, оставив ее умирать
Теги: законопроект, педофилия, педофил
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