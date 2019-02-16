Катастрофа: украинцы шокированы состоянием дорог после схода снега

Видео: (YouTube/ТСН)

Украинские дороги выглядят ужасающе и вызывают негодование у местных: они сходят вместе со снегом. По словам экспертов, ямочным ремонтом власть пытается устранить дефекты, однако это и является главной ошибкой. Об этом информирует ТСН.

Посреди Кропивницкого у маршрутки из-за ямы отпало колесо. "У нас уже стало традицией в городе - летающие колеса. За последние пару недель четыре эпизода", - говорит очевидец происшествия Олег.

В Ровно водителям также приходится постоянно маневрировать. Объехать все ямы невозможно. "Катастрофа. Что вам сказать", - констатируют водители. Ремонтников здесь не видели годами.

В столице ситуация получше, но тоже далека от идеала - киевляне завидуют европейским дорогам. Жители показывают ужасные участки с настоящими воронками и уверяют: максимум, что может произойти с такими местами - это подсыпки щебня и заплатка. Кроме того, на заплаты тратят минимум асфальта, а вместо щебня используют шлак из терриконов, который менее устойчив и быстрее разрушается.

Однако, по мнению экспертов, такой "ремонт" портит дороги еще больше. Чтобы избежать проблем, покрытие нужно менять вплоть до земли, иначе оно будет иметь форму впадины, в нем будет задерживаться вода, заходить в трещины, замерзать там и оттаивать, поэтому ремонт не продержится и года.

В автодоре неудачные ямочные ремонты комментировать не стали, говорят, что сейчас у них есть дела поважнее. Дорожные активисты тем временем подсчитали, сколько денег необходимо на полноценный ремонт всех украинских дорог. Сумма оказалась баснословной: около двух триллионов гривен.

Напомним, что в Николаеве кот "оценил" качество ямочного ремонта, справив нужду в свежеуложенный асфальт.

Мы писали, что Укрзализныця заставит украинцев платить за ремонт "убитых" вагонов.

Также мы сообщали, что на Закарпатье рушится стратегически важная трасса. Национальная трасса Мукачево-Львов на Закарпатье усыпана глубокими ямами.