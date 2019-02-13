Укрзализныця заставит украинцев платить за ремонт "убитых" вагонов

Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)

Убытки Укрзализныци компенсируются за счет грузоперевозок, напоминает эксперт

В Украине железнодорожная инфраструктура и подвижной парк пребывают в очень плохом состоянии. При этом самые проблемные участки выделить сложно, и где конкретно состояние железных дорог, поездов и вагонов самое худшее – говорить не совсем верно, ведь инфраструктура изношена практически везде.

Такое мнение в комментарии для Styler высказал Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий.

"Износ подвижного состава сегодня находится на уровне 90%. Поэтому нужно говорить об обновлении активов УЗ в целом, ведь проблема характерна для всех участков", - говорит эксперт.

Проблему дефицита поездов в разных направлениях Укрзализныця пытается частично решить путем запуска дополнительных поездов там, где на них высокий спрос, говорит он.

"Например, запускаются дополнительные поезда летом на юге Украины за счет увеличения сезонного туристического потока. Или же зимой в период новогодних праздников в западных направлениях", - добавляет эксперт.

Сейчас убытки Укрзализныци компенсируются за счет грузоперевозок.

"Поэтому в будущем наиболее оптимально будет перейти от кросс-субсидирования к модели бюджетного заказа, когда государство будет выступать заказчиком услуг УЗ по перевозке пассажиров и компенсировать разницу между доходами и стоимостью перевозок через бюджет", - говорит Сергей Вовк.

Поэтому поднятие цен на билеты за проезд в поездах - единственный выход, констатирует эксперт.

Стало известно, что в Укрзализныце намерены сократить количество проводников в поездах.

Ранее сообщалось, что пассажиры поезда "Львов-Мариуполь" решили сами провести уборку в купе. Вагон оказался неубранным и неподготовленным к выезду поезда.