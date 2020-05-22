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На Киев надвигается ураган: синоптики предупреждают об опасности

STYLERЖизнь    22.05.2020 - 11:19
На Киев надвигается ураган: синоптики предупреждают об опасности
В Киев несется ураган (фото: pixabay.com)

В Киеве 22 мая ожидают сильный ураган

В Киеве 22 мая синоптики прогнозируют ураган. По словам экспертов, порывы ветра могут достигать 15-24 м/с. О сильной опасности для жителей столицы предупреждают в Украинском гидрометцентре.

Синоптики советуют придерживаться нескольких правил:

  • Если вы находитесь на улице, обходите рекламные щиты, деревья, линии электропередач.

  • Закройте в квартире окна и балконы. Уберите с балконов вещи, которые могут упасть от порывов ветра.

  • Не находитесь вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с деревьями машины.

  • В случае сильного ветра зайдите в ближайшее здание или естественное укрытие.

Отметим, что в пятницу, 22 мая, в Киеве объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности (желтый).

Как мы ранее писали, по данным Укргидрометцентра погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о ночных заморозках. Ночью, 23 мая, будут наблюдаться ночные заморозки в западных областях и в Карпатах. Так, ожидается, что местами и в воздухе заморозки будут представлять показатели температуры от 0 до 3 градусов (І уровень опасности, желтый).

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Киевураган
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