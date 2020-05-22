На Київ насувається ураган: синоптики попереджають про небезпеку

У Київ несеться ураган (фото: pixabay.com)

У Києві 22 травня очікують сильний ураган

У Києві 22 травня синоптики прогнозують ураган. За словами експертів, пориви вітру можуть досягати 15-24 м/с. Про сильну небезпеку для жителів столиці попереджають в Українському гідрометцентрі.

Синоптики радять дотримуватися кількох правил:

Якщо ви знаходитесь на вулиці, обходьте рекламні щити, дерева, лінії електропередач.

Зачиніть у квартирі вікна і балкони. Приберіть з балконів речі, які можуть впасти від поривів вітру.

Не перебуваєте поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч з деревами машини.

У разі сильного вітру зайдіть в найближчий будинок або природне укриття.

Відзначимо, що в п'ятницю, 22 травня, в Києві оголосили штормове попередження – I рівень небезпеки (жовтий).

Як ми раніше писали, даними Укргідрометцентру погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про нічні заморозки. Вночі, 23 травня, будуть спостерігатися нічні заморозки в західних областях і в Карпатах. Так, очікується, що місцями і в повітрі заморозки будуть представляти показники температури від 0 до 3 градусів (І рівень небезпеки, жовтий).

Автор: Марія Соловей