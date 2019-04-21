В Киеве в больнице вспыхнул скандал из-за жестокого обращения с ребенком

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Медперсонал нарушил приказ МОЗ

Женщина с маленькой дочерью столкнулась с грубым обращением и некомпетентностью медперсонала в столичной больнице. В палату, где лежал ее годовалый ребенок с капельницей после переливания крови, подселили соседа с корью, а при смене катетера девочке в реанимации, куда не пустили ее маму, были нанесены несколько проколов мимо вены, к тому же на ребенка грубо накричали. Об этом рассказала мама девочки, журналист Валерия Квасневская на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил народный депутат Мустафа Найем, нарушался приказ МОЗ о допуске в реанимацию матери малыша, и есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с ребенком.

По словам Валерии, инцидент произошел в первой городской больнице на Богатырской в районе Оболони, где она с дочкой Эммой лежали в стационаре после того, как у ребенка сильно поднялась температура (40 градусов) и была тяжелая анемия.

"Первые сутки сдавали анализы, кололи антибиотик, наблюдали. Надо сказать, гематолог Чередниченко Наталья отличная и палата будто мы таки дошли в Европу. На этом все плюсы заканчиваются и начинается моя история", - говорится в сообщении.

Валерия рассказала, что на вторые сутки девочке потребовалось переливание крови, так как упал гемоглобин и температура поднималась еще выше. Ей перелили кровь, физраствор и глюкозу, после чего Эмма еще двое суток была под капельницами по пять часов, к тому же два раза в день ей давали антибиотики, и все вводили через катетер. Состояние ребенка стало улучшаться.

"Что же ждало нас на четвертые сутки? Конечно же, сосед зараженный корью! В палате со мной беременная девочка с ребенком, я и мой недоношенный ребенок после переливания и в соседней палате ребенок с корью. Корь обознали только спустя сутки - все это время был контакт. Почему ребенок оказался в обычном отделении педиатрии, а не в инфекционном, спросите вы? Никто не знает", - написала Валерия.

Мама девочки Эммы жалуется на жестокое обращение с ребенком в больнице (фото: facebook.com/valeria.shtepenko)

После того, как у ее ребенка выпал катетер, медсестра Нина Тищенко унесла девочку в реанимацию и закрыла дверь перед носом у женщины. На возмущение Валении и просьбы открыть дверь она не реагировала. Далее она рассказала, что слышала, как ее ребенок громко плакал, а мужской голос кричит Эмме "Рот закрой, тварь".

Позже Валерия увидела на руках у Эммы 7 проколов, потому что они не попадали в вену, еще два на ногах и один на шее.

Она отметила, что смогла выяснить фамилии людей, кто держал Эмму, кто кричал и кто ставил катетер, и теперь ждет приезда ювенальной полиции. Валерия подчеркнула, что будет требовать увольнения виновных с грубом обращении с детьми.

Детская клиническая больница №1 в Киеве (фото: google.com.ua/maps)

Не остался равнодушным к истории нардеп Найем, который рассказал в Facebook, что ездил в киевскую детскую клиническую больницу №1 по данному вопросу и общался по телефону с главврачом.

"Установили состав бригады, которая была с малышом. Написали заявление в полицию. Завтра отправим обращения в Минздрав и городскую администрацию. Если врачи не будут допрошены и попытаются ситуацию замять, обнародуем. Это справедливо", - написал он и поблагодарил главу ювенальной полиции Ларису Зуб за то, что "невзирая на то, что практически весь личный состав задействован на избирательных участках, нашлись люди, которые выслушали и завтра опросят врачей".

Детская клиническая больница №1 в Киеве (фото: 103.ua)

Как сообщалось ранее, врач-невролог Городской детской клинической больницы Львова требовала взятки у родителей детей с инвалидностью за выдачу выписки из медицинской карты, необходимой для оформления государственной социальной помощи. За одну такую справку горе-медик брала 500 долларов.

Напомним также, что в Днепре недавно начали распространяться слухи о закрытии важной больницы. Врачи высказали беспокойство тем, что их крупное медучреждение, Днепропетровская городская клиническая больница №8, оказалась под угрозой закрытия. В таком случае без работы могли остаться 265 человек.