В Киеве массово сдают в аренду ларьки: за сколько можно снять

В Киеве после возобновления работы непродовольственных магазинов и кафе, парикмахерских и салонов красоты, ларьков и МАФов заметно увеличилось количество предложений по аренде и снизились цены на объекты коммерческой недвижимости.

С 12 мая в столице официально стартовал первый этап ослабления карантинных ограничений, но на практике такое можно было наблюдать в разных районах города даже раньше. Ряд владельцев мелкого бизнеса предлагали киевлянам кофе и разнообразные выпечки с бургерами и шаурмой в "будках" еще с майских праздников.

Для многих карантин заметно отразился на бумажниках, но люди за два месяца "изголодались" по привычной жизни с ларьками и маникюрными салонами на каждом углу, как было до коронавируса. Сейчас заведения снова работают, но с новыми правилами: дистанция, маски, навынос, предварительные записи.

Хотя некоторых ФЛП (ФОПовцев) карантин заставил свернуть бизнес, другие спешат возобновить деятельность. На популярном сайте объявлений можно увидеть заметное увеличение предложений об аренде торговых точек. Цены на них существенно ниже, чем раньше, до введения ограничений.

На ресурсе OLX.ua в разделе коммерческая недвижимость появились десятки новых всевозможных предложений, датируемые 15 мая (от места в салонах и МАФов с парикмахерскими до офисов и крупных open-space).

Вот только некоторые примеры:

Желающим обустроить бизнес в исторической части Подола предлагают арендовать помещения под офис (25 квадратных метров) с ремонтом и двумя кабинетами на улице Ярославской в трех минутах от станции метро Контрактовая площадь по цене в 10,5 тысяч гривен.

В центре Киева можно снять большой офис на 67 "квадратов" в Царском доме на улице Антоновича (Горького) около метро Пл. Льва Толстого. Цена вопроса - 21 тысяча гривен (без коммуналки). Собственник предлагает предоставить скидку на время карантина.

На Голосеевке (проспект Науки, возле метро Демеевская) под open-space предлагают огромное помещение с мебелью на 140 кв.м на коммерческих условиях по стоимости 20 долларов на "квадрат". В целом это получается около 77 тысяч гривен.

Open space на Подоле на улице Спасская (около Контрактовой площади) можно встретить за 45 тысяч гривен - это помещения под офис площадью 62 квадратных метров в старинном двухэтажном доме.

На Позняках на левом берегу столицы на улице Драгоманова огромное помещение на 140 "квадратов" сдают за 30 тысяч, но обещают возможность торга. Раньше там был медицинский центр.

Возле метро Почайная (бывшая Петровка) сдают нежилое помещение площадью 74 "квадрата" со всеми удобствами и ремонтом под любой вид бизнеса с арендной ставкой 45 тысяч гривен.

Арендовать МАФ - новый павильон площадью 36 кв.м (помещение 3 на 12 метров) - под магазин, фаст-фуд, пекарню, ломбард, магазин пива возле центрального ж/д вокзала можно за 40 тысяч гривен.

Ларек с кофе и парикмахерской с маникюрным салоном - павильон на 30 "квадратов" - возле ВДНХ на улице Васильковская предлагают арендовать даже частями: 20 тысяч за 13 кв.м и 25 тысяч за 17 кв. м.

Мастеров наращивания ресниц и татуажа завлекают арендовать рабочее место с кушеткой, мебелью и прочим оборудованием в помещении в центре города по цене от 75 гривен в день.

В спальном районе на Соломенке предлагают в студии места для парикмахера - от 350 гривен за смену, мастерам маникюра и бровистам по цене 3 тысячи за 15 дней.

На Лыбидской около метро можно арендовать парикмахерское кресло в действующем салоне - стоимость 450 гривен за смену.

В новом ЖК сдают в субаренду помещение площадью 61,5 "квадрата" под шоурум, выставочный зал по цене 400 гривен за 1 кв.м. Тематика торговой точки: шторы, напольные покрытия, обои, двери, мебель; ремонт, строительство.

Ранее сообщалось, что в киевской мэрии не спешат открывать торгово-развлекательные центры во время карантина. По словам замглавы КГГА, причиной является то, что в них сложно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.