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Интервью

В Киеве спасли выброшенных в мусорный контейнер 15 котят (видео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 11:29
Фото: pixabay.com/cellicka
Фото: pixabay.com/cellicka

Животных взяли на передержку

В Киеве на Ветряных Горах в мусорнике нашли контейнер, в котором было 15 котят. Об этом сообщили на странице "Команда спасения животных" в Facebook.

Малышей нашла киевлянка Светлана Крутских. Она вызвала службу спасения животных, которые помогли собрать разбежавшихся напуганных котят.

 

 

Опубліковано Светланою Крутских 2 червня 2018 р.

Видео: Найденные котята (facebook.com/Светлана Крутских)

Несколько животных забрали разные передержки, остальные были доставлены.

Зоозащитники призывают не отдавать котят "коробочницам" на рынках и метро, которые за плату якобы отдают животных в добрые руки. Тех животных, которых не удалось продать, вывозят в лес или оставляют на мусорках.

Напомним, что в лесу под Харьковом нашли полсотни брошенных котят.

Малышей среди деревьев заметили местные жители. Они около получаса собирали по кустам и деревьям котят, чтобы отвезти их в приют. Позже волонтеры подсчитали, что детенышей было 47. Ветеринары напоили и накормили животных, а самых слабых поместили на карантин и сразу же рассказали о "подкидышах" в социальных сетях, предлагая желающим стать семьей для них.

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Теги: животные, кот
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