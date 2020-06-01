В Киеве ограничена работа метро: мужчина угрожал взорвать мост

В Киеве "заминировали" мост Метро (коллаж: РБК-Украина)

В метрополитене Киева ограничили работу красной ветки из-за сообщения о минировании

В Киеве ограничено движение метрополитена на красной ветке и-за "минирования" моста. При этом также перекрыт заезд на мост Метро для автомобилей. В данное время красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Таким образом, станции метро "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" на данный момент не работают. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Киева.

Очевидцы рассказали, что сейчас на мосту Метро стоит мужчина с пакетом, от которого выходит провод к пульту в его руке. Позже это информация подтвердилась и в сети появились первые фото "минера".

В Киеве "заминировали" мост Метро (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В связи с инцидентом в столице ввели план "Гром". Полиция мост полностью перекрыла.

В Киеве "заминировали" мост Метро (видео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

"Минера" столичного моста метро задержали. Об этом рассказал журналист Максим Назаров в своем Telegram-канале.

По словам бывшего нардепа Игоря Мосийчука, задержанный на мосту "минер" 1988 года рождения. При этом он состоит на учете в психдиспансере.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года бывший военный Алексей Белько также грозился подорвать мост Метро в Киеве. При этом полицейские всерьез опасались взрыва моста, поскольку ранее у Белько изымали взрывчатку. Позже выяснилось, что 42-летний Алексей выходец из Крыма и бывший АТОшник.

Напомним, с 1 июня в метро Киева вводят ограничения на вход.

Ранее в киевском метро пара устроила интим у всех на глазах.

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Автор: Роман Мирончук