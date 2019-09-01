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В Киеве пьяные мужчины устроили кровавые разборки на ножах (фото)

STYLERЖизнь    01.09.2019 - 19:23
В Киеве пьяные мужчины устроили кровавые разборки на ножах (фото)
Драка на ножах в Киеве (иллюстративное фото: Flickr/Alan Turkus)

В столице Украины произошла драка на ножах между двумя мужчинами

В Киеве 1 сентября пьяные мужчины устроили потасовку в парке Партизанской славы возле озера. Мужчины что-то не поделили и начали выяснять отношения на столовых ножах. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Мужчин разняли бойцы Муниципальной охраны. Оба участника драки получили травмы. Так, у одного из них порезано лицо, а у другого видны следы ножевых ранений на руках.

Драка на ножах в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Врачи обоим оказали помощь, а после этого дебоширами занялись правоохранители.

Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.

  • Спорили кто ранец в школу малому собирать будет?
  • Два знатных, доблестных господина устроили рыцарский турнир, а вы сразу полицию вызывать;
  • Зачем этот псевдогуманистический толерастичний стиль? Господа... предоставлена медицинская помощь. Это же подонки, электорат чей-то... не дай бог детям с ними где-то пересечься;
  • Нужно больше водки;
  • Ох и рожи… Алкашня со стажем.

В Киеве пьяные мужчины устроили кровавые разборки на ножах (фото)В Киеве пьяные мужчины устроили кровавые разборки на ножах (фото)В Киеве пьяные мужчины устроили кровавые разборки на ножах (фото)

Скриншоты с Facebook

Напомним, что под Ивано-Франковском молодые люди устроили массовую драку, которую сняли на видео очевидцы происходящего.

Ранее сообщалось о том, что физрук избил коллегу на глазах школьников в спортзале. Инцидент произошел в Кропивницком.

Мы также писали о том, что в Днепре голый неадекват в крови бросался на прохожих и лазил по автомобилям.

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