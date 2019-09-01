В Киеве пьяные мужчины устроили кровавые разборки на ножах (фото)

В столице Украины произошла драка на ножах между двумя мужчинами
В Киеве 1 сентября пьяные мужчины устроили потасовку в парке Партизанской славы возле озера. Мужчины что-то не поделили и начали выяснять отношения на столовых ножах. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Мужчин разняли бойцы Муниципальной охраны. Оба участника драки получили травмы. Так, у одного из них порезано лицо, а у другого видны следы ножевых ранений на руках.
Врачи обоим оказали помощь, а после этого дебоширами занялись правоохранители.
Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что под Ивано-Франковском молодые люди устроили массовую драку, которую сняли на видео очевидцы происходящего.
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