В Киеве пьяный "коп" устроил беспорядки на улицах

В Киеве пьяный полицейский в районе станции метро "Васильковская" в Голосеевском районе залезал на капоты машин и перебегал на "красный" свет светофора через дорогу по переходу.

Очевидцы - водители авто вызвали правоохранителей, и вскоре за мужчиной приехали патрульные. Об этом 1 июля говорится в паблике ХУ в Telegram.

Когда дебошира - нарушителя правил дорожного движения задержали, тот предъявил удостоверение работника полиции на имя Тарас Тарасов.

На кадрах в сети видно, как нетрезвый мужчина просят представиться и объяснить свое поведение, но тот не может дать внятный ответ и обвиняет коллег в якобы нарушении закона.

"Вы при исполнении, как вас зовут? У вас нашли жетон сотрудника полиции..." - пытаются выяснить обстоятельства правоохранители.

"Какие проблемы у вас? Вы кто такие? Вы нарушаете закон..." - отвечает им мужчина с явными признаками опьянения.

В итоге полицейские забрали нарушителя с собой.

Видео их общения с пьяным "копом" можно посмотреть на этой ссылке.

В Киеве полицейские задержали пьяного коллегу (Фото: скрин с видео)

Ранее мы сообщали, что в Северодонецке под Луганском полицейский выбросил из окна свою супругу прямо на глазах у малолетнего ребенка.

Напомним также, что в конце марта в Кировоградской области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП.