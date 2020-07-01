У Києві п'яний "коп" влаштував безлад на вулицях

У Києві п'яний поліцейський в районі станції метро "Васильківська" в Голосіївському районі залазив на капоти машин і перебігав на "червоне" світло світлофора через дорогу по переходу.

Очевидці - водії авто викликали правоохоронців, і незабаром за чоловіком приїхали патрульні. Про це 1 липня йдеться в пабліку ХУ в Telegram.

Коли бешкетника - порушника правил дорожнього руху затримали, той пред'явив посвідчення працівника поліції на ім'я Тарас Тарасов.

На кадрах в мережі видно, як нетверезий чоловік просять представитися і пояснити свою поведінку, але той не може дати чітку відповідь і звинувачує колег у нібито порушенні закону.

"Ви при виконанні, як вас звуть? У вас знайшли жетон співробітника поліції..." - намагаються з'ясувати обставини правоохоронці.

"Які проблеми у вас? Ви хто такі? Ви порушуєте закон..." - відповідає чоловік з явними ознаками сп'яніння.

У результаті поліцейські забрали порушника з собою.

Відео їх спілкування з п'яним "копом" можна подивитися за цим посиланням.

У Києві поліцейські затримали п'яного колегу (Фото: скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що у Сєвєродонецьку під Луганськом поліцейський викинув з вікна власну дружину прямо на очах у малолітньої дитини.

Нагадаємо також, що наприкінці березня у Кіровоградській області п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП.