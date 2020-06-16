Під Луганськом поліцейський викинув з вікна дівчину: з'явилися скандальні подробиці

У Луганській області поліцейський викинув з вікна дівчину (Колаж РБК-Україна)

Рідні постраждалої дівчини розповіли нові подробиці інциденту

У Сєвєродонецьку Луганської області поліцейський побив свою дружину, а потім викинув її з балкона. Інцидент стався прямо на очах у малолітньої дитини. Жінку забрали в лікарню з численними травмами.

Постраждалу 27-річну жінку звуть Дар'я. Вона зараз знаходиться в лікарні у важкому стані. Трагедія розігралася на очах її однорічної дочки. П'яний батько спочатку до напівсмерті побив її мати, а потім викинув жінку з балкона на 4 поверсі. Деталі інциденту розповіли на сторінці Дар'ї в Instagram.

Чоловік Дар'ї в той вечір був у нетверезому стані, він спровокував сварку, почав кидати дружину по квартирі, бив її по обличчю і викручував руки. Все це відбувалося на очах в однорічної дівчинки, яка була в істериці від того, що відбувається. Дар'я просила чоловіка заспокоїтися, хоча б заради дитини, але чоловік її не слухав і продовжував насильство. При цьому він відібрав у неї телефон, щоб вона не могла подзвонити та попросити про допомогу. Чоловік погрожував, що вб'є, а дитину залишить собі.

В якийсь момент Дар'я вибігла на балкон і почала кликати на допомогу, просити людей викликати поліцію. Чоловік погнався за нею і наказував їй замовкнути, погрожував викинути з вікна. Всі ці крики чули сусіди. В кінцевому підсумку він викинув дівчину з балкона на 4 поверсі.

На шум прибігли сусіди та виявили Дарину на землі. Вона просила про допомогу і благала забрати дитину з квартири.

Чоловік Дар'ї вискочив в той момент, коли сусідка спробувала подзвонити в поліцію і швидку допомогу. Він почав вихоплювати телефон з рук і сказав, що спочатку йому потрібно зателефонувати батькові. Поліцію і медиків вдалося викликати сусідам з будинку навпроти.

У Дарини діагностували: переломи ребер, пробита легеня, зламану руку в декількох місцях, відкритий перелом руки, травму голови, множинні гематоми та синці. Крім того, вона і її маленька дочка знаходяться у жахливому психологічному стані та потребують допомоги фахівця.

Її чоловіка звуть Олексій Конєв. Він служить у Сєвєродонецькому міському відділенні поліції, у званні сержанта. Його вітчим – підполковник поліції, також працює в управлінні на керівній посаді.

Як повідомили в Instagram дівчини, сім'я Конєва вже висунула версію, що Дар'я хотіла накласти на себе руки. Попри те, що відкрито кримінальне виробництво, Олексій Конєв знаходиться на волі.

У поліції повідомили, що провадження було відкрито ще 9 червня, ведеться досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що поліцейський в Луганській області викинув з вікна молоду жінку.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова