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В Киеве состоялось факельное шествие в честь Героев Крут (фоторепортаж)

STYLERЖизнь    29.01.2019 - 20:58
В Киеве состоялось факельное шествие в честь Героев Крут (фоторепортаж)
Факельное шествие в Киеве в честь Героев Крут (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня украинцы отмечают 101-ю годовщины подвига юных героев

В Киеве во вторник, 29 января, в честь 101-й годовщины боя под Крутами активисты Национального Корпуса и "национальных дружин" провели факельное шествие. Мероприятие стартовало на Львовской площади в 18:00 от памятника Героям Крут и собрало более сотни участников.

Активисты прошли по улице Михайловской до площади Майдан Незалежности, затем по улице Крещатик через Грушевского пришли к Аскольдовой могиле.

Отметим, что в центре было ограничено движение транспорта, чтобы не мешать движению колонны. 

 

В Киеве почтили память Героев Крут (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Участники акции зажгли факелы и фаеры, и прошли до места погребения молодых идеалистов, которые более 100 лет назад взялись за оружие, чтобы сдержать российского агрессора и защитить независимость Украины.

Мероприятие прошло без инцидентов, некотороые случайные прохожие даже присоединились к активистам в торжественном шествии.

 

Факельное шествие в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, сегодня украинцы вспоминают студентов и курсантов, героически погибших в бою с Красной армией под Крутами в 1918 году. Тогда молодые герои вступили в неравный бой с большевистскими войсками, сдерживая их наступление на Киев.

Во время боя 29 юношей попали в плен и были казнены большевиками. Несмотря на поражение, курсанты все-таки выполнили задание, которое перед ними стояло - удержали жестокое наступление большевистских войск на Киев.

Трагическое событие, в котором погибли преданные патриоты Украины, фактически изменило ход истории и утвердило право украинцев на независимость своего государства.

Как сообщалось ранее, сотрудник Украинского института национальной памяти в комментарии для Styler напомнил о важности памяти об этом событии. Также он рассказал о том, какие уроки несет бой под Крутами для украинцев сегодня.

Также мы писали о том, что на днях в Тернополе в камерах бывшего следственного изолятора КГБ, где сейчас расположен музей политзаключенных и репрессированных, добровольно заточили себя на сутки 25 молодых людей, чтобы почтить память Героев Крут.

За 100 лет ситуация не изменилась: главные уроки боя под Крутами для украинцев День памяти героев Крут: чем важно это событие для украинцев
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