В Киеве сожгли авто представителю кандидата в президенты

Выборы 2019 в Украине состояться уже скоро, и обстановка накаляется. В Киеве в ночь на 27 марта сгорел автомобиль представителя кандидата в президенты Украины Руслана Кошулинского. Данное авто использовал его доверенное лицо депутат Киевского горсовета от ВО "Свобода" Владимир Назаренко. Об этом сообщает организация "Сокол" на своей странице в Facebook.

Автомобилем Volkswagen T5 2009 года владеет член провода ВОО "Сокол" Ярослав Лута. Известно, что машину сожгли неизвестные личности около трех часов ночи. Авто использовалось для организационных нужд, но во время предвыборной избирательной кампании машину задействовали и для нужд избирательного штаба Руслана Кошулинского в Соломенском районе.

Руководитель столичного "Сокола" отметил, что за несколько дней перед поджогом автомобиля Назаренку угрожали убийством. Такие угрозы в его адрес поступают постоянно, а за последний год на него было совершено несколько нападений. К тому же, месяц назад был сожжен его автомобиль.

Фото: facebook.com/vgosokil

Назаренко также заявил, что у него есть подозрения о том, кто сжег его машину в прошлом месяце. Поскольку стиль поджога очень похож. Так же ночью через лобовое стекло в машину забросили зажигательную смесь, которая быстро выжигает все внутри и ее трудно погасить.

По словам организации "Сокол", правоохранительные органы бездействуют и не проводят расследования касательно угроз и нападений на Назаренко.

"Мы требуем от полиции прекратить покрывать преступников. А если так называемые правоохранительные органы не способны найти виновников этих преступлений в отношении наших собратьев - мы найдем их сами", - отмечают в организации.

Напомним, что в Днепре мужчина решил согреться необычным способом и развел костер прямо посреди своей квартиры.

Ранее сообщалось о том, что в Ирпене подожгли автомобиль местного депутата.