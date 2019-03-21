Гори ясно: в Днепре мужчина развел костер посреди своей квартиры

Коллаж РБК-Украина

В Днепре жилец решил согреться необычным способом

20 марта в Днепре житель дома, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, пытался развести костер посреди квартиры. Об этом сообщает "Информатор".

Около 21:30 на линию "101" сообщили о том, что в подъезде одного из домов стоит сильный дым. Пожарно-спасательные части сразу же выехали по адресу, а прибыв на место, выяснилось, что дым идет из квартиры на первом этаже, но им никто не хотел открывать.

Пожар в Днепре (фото: dp.informator.ua)

Тогда пожарные решили вызвать на подмогу патрульных, которые помогли им вскрыть дверь. Выяснилось, в квартире находился жилец, которому отключили свет и газ, и он решил согреться необычным способом. Мужчина разжег дрова в кастрюле, а рядом установил импровизированную вытяжку.

Пожар в Днепре (видео: dp.informator.ua)

Когда экстренные службы открыли квартиру, мужчина начал доказывать им, что он ничего не поджигал, однако в доме была обнаружена кастрюля с углями, которая свидетельствовала об обратном.

Жильцы подъезда говорят, что такую ситуацию им приходится наблюдать не в первый раз. Соседи указывают на неадекватное поведение мужчины, по их словам, они даже подавали заявление в полицию.

Напомним, что в Днепре произошло жуткое убийство: во дворе частного дома недалеко от центра города на улице Надежды Алексеенко заживо сожгли человека.

Ранее полицейские задержали 38-летнего жителя Днепра, который подозревается в жестоком убийстве и разбойных нападениях на пенсионерок. Злоумышленник был неоднократно судим.

Напомним, недавно в Днепропетровской области в Кировом Роге полицейский наколол на вилы бродячего пса, после чего бросил в костер.