ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гори ясно: в Днепре мужчина развел костер посреди своей квартиры

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 11:25
Гори ясно: в Днепре мужчина развел костер посреди своей квартиры
Коллаж РБК-Украина

В Днепре жилец решил согреться необычным способом

20 марта в Днепре житель дома, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, пытался развести костер посреди квартиры. Об этом сообщает "Информатор".

Около 21:30 на линию "101" сообщили о том, что в подъезде одного из домов стоит сильный дым. Пожарно-спасательные части сразу же выехали по адресу, а прибыв на место, выяснилось, что дым идет из квартиры на первом этаже, но им никто не хотел открывать.

 

Пожар в Днепре (фото: dp.informator.ua)

Тогда пожарные решили вызвать на подмогу патрульных, которые помогли им вскрыть дверь. Выяснилось, в квартире находился жилец, которому отключили свет и газ, и он решил согреться необычным способом. Мужчина разжег дрова в кастрюле, а рядом установил импровизированную вытяжку.

Пожар в Днепре (видео: dp.informator.ua)

Когда экстренные службы открыли квартиру, мужчина начал доказывать им, что он ничего не поджигал, однако в доме была обнаружена кастрюля с углями, которая свидетельствовала об обратном.

Жильцы подъезда говорят, что такую ситуацию им приходится наблюдать не в первый раз. Соседи указывают на неадекватное поведение мужчины, по их словам, они даже подавали заявление в полицию.

Напомним, что в Днепре произошло жуткое убийство: во дворе частного дома недалеко от центра города на улице Надежды Алексеенко заживо сожгли человека.

Ранее полицейские задержали 38-летнего жителя Днепра, который подозревается в жестоком убийстве и разбойных нападениях на пенсионерок. Злоумышленник был неоднократно судим.

Напомним, недавно в Днепропетровской области в Кировом Роге полицейский наколол на вилы бродячего пса, после чего бросил в костер.

Горе-родители в Днепре держали 2-летнего ребенка в "берлоге" (фото) В Днепре закрыли школу, в которой массово отравились дети
Новости Украины ФК Днепр
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь