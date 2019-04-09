В Киеве запретят менять окна и устанавливать кондиционеры: все подробности

В столице планируют демонтировать 21 незаконную пристройку к домам
В Киеве Департаментом городского благоустройства предоставлены поручения на демонтаж 21 пристройки к домам, которые являются незаконными, поскольку не имеют соответствующего разрешения. Об этом заявил руководитель Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.
По его словам, проблема, с которой он планирует бороться - это недобросовестные предприниматели, которые за деньги дорисовывают достройку в техническом паспорте дома.
Помимо изменения формы окон и балконов, в исторических зданиях Киева также готовятся запретить и установку кондиционеров на фасадах зданий.
А в случае выявления подобной пристройки инспектор благоустройства потребует предоставить разрешительные документы на строительство. Если разрешительная документация не предоставлена, то рабочая группа принимает решение о демонтаже пристройки владельцам своими силами, или по поручению Департамента городского благоустройства силами КП "Киевблагоустройство".
Фото: (facebook.com/dmb.kievcity)
Пользователи мигом отреагировали на данное сообщение, отметив, что пристроек в последнее время стало действительно много:
Напомним, что в Киеве полностью откажутся от жетонов в метро. После будут действовать исключительно электронные способы оплаты проезда. К слову, пользователи данную новость восприняли неоднозначно. Некоторых такое заявление откровенно разгневало, вызвав бурные обсуждения и множество вопросов.
Мы писали, что украинцы смогут законно пропускать рабочие дни. Новый законопроект направлен защищать права работающих украинцев. А основная цель документа - заставить работодателей вовремя выплачивать зарплату.