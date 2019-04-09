В Киеве запретят менять окна и устанавливать кондиционеры: все подробности

В Киеве Департаментом городского благоустройства предоставлены поручения на демонтаж 21 пристройки к домам, которые являются незаконными, поскольку не имеют соответствующего разрешения. Об этом заявил руководитель Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

По его словам, проблема, с которой он планирует бороться - это недобросовестные предприниматели, которые за деньги дорисовывают достройку в техническом паспорте дома.

Помимо изменения формы окон и балконов, в исторических зданиях Киева также готовятся запретить и установку кондиционеров на фасадах зданий.

А в случае выявления подобной пристройки инспектор благоустройства потребует предоставить разрешительные документы на строительство. Если разрешительная документация не предоставлена, то рабочая группа принимает решение о демонтаже пристройки владельцам своими силами, или по поручению Департамента городского благоустройства силами КП "Киевблагоустройство".

Фото: (facebook.com/dmb.kievcity)

Пользователи мигом отреагировали на данное сообщение, отметив, что пристроек в последнее время стало действительно много:

На улице Туполева, которую сейчас реконструируют, таких пристроек штук 20. Целые комнаты себе пристроили к хрущевкам.

А что будет со всеми существующими балконами?

А куда можно докладывать о них? Может Вы не знаете, но их больше чем 21.

Подскажите, когда вступит в силу? Соседи на первом этаже пытаются пристроить балкон.

Напомним, что в Киеве полностью откажутся от жетонов в метро. После будут действовать исключительно электронные способы оплаты проезда. К слову, пользователи данную новость восприняли неоднозначно. Некоторых такое заявление откровенно разгневало, вызвав бурные обсуждения и множество вопросов.

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