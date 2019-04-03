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Украинцы смогут законно пропускать рабочие дни: в каких случаях

STYLERЖизнь    03.04.2019 - 12:19
Украинцы смогут законно пропускать рабочие дни: в каких случаях
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Теперь можно без угрызений совести не ходить на работу

В скором времени украинцы смогут законно пропускать рабочие дни, если заработная плата не будет выплачиваться своевременно. Об этом информирует портал "Сегодня", ссылаясь на Министерство социальной политики.

Новый законопроект направлен защищать права работающих украинцев. Основная цель документа - заставить работодателей вовремя выплачивать зарплату, поскольку работники, не получающие вовремя зарплату, несут материальные убытки.

По данным Укрстата, в среднем один работник недополучил 14 276 грн. При этому более 60% работникам, недополучивших зарплату, были насчитаны суммы ниже, чем в среднем по экономике.

Теперь при задержке зарплаты больше, чем на 15 календарных дней, работник имеет право не выполнять своих рабочих обязанностей. Только есть одна деталь: важно предупредить об этом работодателя не позже, чем за 2 рабочих дня, в письменной форме.

"Прогуливать" можно вплоть до того дня, пока работодатель не рассчитается по долгам. При этом законопроектом предусмотрено, что за то время, пока работник не будет ходить на работу, ему насчитывается не полная заработная плата, а компенсация, которая будет определена трудовым договором.

Однако пропускать работу получится не у всех. Подобное не разрешат делать тем сотрудникам, чье отсутствие на рабочем месте угрожает жизни и здоровью других людей либо же тем, чье отсутствие может привести к невыполнению задач, связанных с обороной и безопасностью государства.

Напомним, что украинских студентов могут ожидать неприятные перемены. Вскоре может вырасти стоимость обучения в вузах, что особенно коснется 34 самых популярных специальностей.

Мы писали, что в школах Киева прием детей в первые классы начнется 4 апреля. В администрации отмечают, что второй год подряд все первоклассники учатся по единому государственному стандарту. При поступлении в школу для 6-летних детей больше не проводят испытания.

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