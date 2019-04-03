Украинских студентов могут ожидать неприятные перемены: все детали

Фото: (коллаж РБК-Украина)

В Украине может вырасти стоимость обучения в вузах

В Украине в скором времени может вырасти стоимость обучения в вузах. Связано это с тем, что в министерстве решили изменить правила расчета контракта. Об этом информирует ТСН.

Студент Житомирского университета, который в будущем планирует стать журналистом, учится на контракте и работает одновременно, чтобы оплачивать учебу стоимостью около 12 тысяч.

Некоторым финансово помогают родители, однако в скором времени обучение может существенно подорожать и тогда платить будет куда проблематичнее.

"Есть сумма, которая является средней по университету. Именно с этой суммы считается 60 процентов. И это минимум. А университет может установить больше от этой суммы по отдельным специальностям", - пояснил гендиректор директората высшего образования и науки взрослых МОН Олег Шаров.

Фото: Министерство образования и науки Украины (УНИАН)

Сумма, которую в среднем тратит каждое учебное заведение, может отличаться, поскольку зависит от зарплаты преподавателей, стоимости коммунальных услуг, количества студентов и прочих нюансов.

На такой шаг в Минобразования решились, чтобы сравнять расходы на студентов, потому что многие вузы занижают стоимость контракта и эту разницу приходится покрывать из государственного бюджета.

Новация коснется 34 самых популярных специальностей - это гуманитарные науки, журналистика, экономика, право, архитектура и строительство, сфера обслуживания, медицина и международные отношения. А вот инженерам, художникам и филологам повезет больше - их не тронут.

Отмечается, что пока только состоялось общественное обсуждение, свою оценку должны дать эксперты и преподаватели. Потому решение нельзя назвать окончательным.

Напомним, что в школах Киева прием детей в первые классы начнется 4 апреля. В администрации отмечают, что второй год подряд все первоклассники учатся по единому государственному стандарту. При поступлении в школу для 6-летних детей больше не проводят испытания.

Ранее мы писали, что зарплата учителей за два года выросла на 75%. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.