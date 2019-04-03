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Українці зможуть законно пропускати робочі дні: в яких випадках

STYLERЖиття    03.04.2019 - 12:19
Українці зможуть законно пропускати робочі дні: в яких випадках
Фото: (колаж РБК-Україна)

Тепер можна без докорів сумління не ходити на роботу

Незабаром українці зможуть законно пропускати робочі дні, якщо заробітна плата не буде виплачуватися своєчасно. Про це інформує портал "Сьогодні", посилаючись на Міністерство соціальної політики.

Новий законопроект спрямований захищати права працюючих українців. Основна мета документа - змусити роботодавців вчасно виплачувати зарплату, оскільки працівники, які не отримують вчасно зарплату, несуть матеріальні збитки.

За даними Укрстата, в середньому один працівник недоотримав 14 276 грн. При цьому більше 60% працівникам, недоотримавших зарплату, були нараховані суми нижче, ніж у середньому по економіці.

Тепер при затримці зарплати більше ніж на 15 календарних днів, працівник має право не виконувати своїх робочих обов'язків. Тільки є одна деталь: важливо попередити про це роботодавця не пізніше, ніж за 2 робочих дні, у письмовій формі.

"Прогулювати" можна аж до того дня, доки роботодавець не розрахується з боргами. При цьому законопроектом передбачено, що за той час, поки працівник не буде ходити на роботу, йому нараховується не повна заробітна плата, а компенсація, яка буде визначена трудовим договором.

Однак пропускати роботу вийде не у всіх. Подібне не дозволять робити тим співробітникам, чия відсутність на робочому місці загрожує життю і здоров'ю інших людей або ж тим, чия відсутність може призвести до невиконання завдань, пов'язаних із обороною та безпекою держави.

Нагадаємо, що українських студентів можуть очікувати неприємні зміни. Незабаром може зрости вартість навчання у вузах, що особливо торкнеться 34 найпопулярніших спеціальностей.

Ми писали, що у школах Києва прийом дітей у перші класи розпочнеться 4 квітня. У адміністрації відзначають, що другий рік поспіль всі першокласники навчаються за єдиним державним стандартом. При вступі в школу для 6-літніх дітей більше не проводять випробування.

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